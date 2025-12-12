32

Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе

Опубликовано расписание третьего этапа Кубка мира по лыжам в Давосе.

С 12 по 14 декабря в швейцарском Давосе пройдет третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

3-й этап

Давос, Швейцария

Расписание гонок

12 декабря, пятница

17:00 – женщины, командный спринт, свободный стиль, квалификация

17:30 – мужчины, командный спринт, свободный стиль, квалификация

19:00 – женщины, командный спринт, свободный стиль, финал / результаты

19:20 – мужчины, командный спринт, свободный стиль, финал / результаты

13 декабря, суббота

15:45 – женщины, спринт, свободный стиль, квалификация

16:15 – мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация

18:15 – женщины, спринт, свободный стиль, финал

18:40 – мужчины, спринт, свободный стиль, финал

14 декабря, воскресенье

11:50 – мужчины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль

15:45 – женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Опубликовал: Константин Булеев
Источник: Спортс’’
logoКубок мира
расписание турниров
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
17 минут назад
FIS допустит российских паралимпийцев к соревнованиям с флагом и гимном по решению CAS
вчера, 23:09
Лыжи. Кубок мира. Далквист и Сундлинг, Кахара и Йоэнсуу, Шлинн и Мирвол, Рибом и Сван, Фоснес и Шистад пробегут коньковый командный спринт
вчера, 20:07
Лыжи. Кубок мира. Валнес и Клэбо, Амундсен и Вике, Хагстрем и Ангер, Барп и Пеллегрино выступят в коньковом командном спринте
вчера, 19:47
МОК оставил в силе рекомендации допускать взрослых спортсменов из России и Беларуси к турнирам в нейтральном статусе
вчера, 17:48
Горнолыжницу Гизин доставили ​​в больницу вертолетом после падения во время тренировки по скоростному спуску в Санкт-Морице
вчера, 17:11
МОК разрешил допускать российских участников юношеских турниров к соревнованиям с флагом и гимном страны
вчера, 16:44
FIS отклонила заявку лыжника Сергея Ардашева на нейтральный статус
вчера, 16:33
Маркус Крамер: «Рад, что российские лыжники вернулись. Когда FIS в октябре решила сохранить отстранение, они были очень расстроены»
вчера, 16:12
Сервисер российских лыжников Евгений Уфтиков получил нейтральный статус от FIS
вчера, 15:35
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Непряева – 2-я, Никитина – 3-я
вчера, 13:35
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
вчера, 13:29
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
7 декабря, 13:12
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
7 декабря, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00