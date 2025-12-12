Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе

Опубликовано расписание третьего этапа Кубка мира по лыжам в Давосе.

С 12 по 14 декабря в швейцарском Давосе пройдет третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 3-й этап Давос, Швейцария Расписание гонок 12 декабря, пятница 17:00 – женщины, командный спринт, свободный стиль, квалификация 17:30 – мужчины, командный спринт, свободный стиль, квалификация 19:00 – женщины, командный спринт, свободный стиль, финал / результаты 19:20 – мужчины, командный спринт, свободный стиль, финал / результаты 13 декабря, суббота 15:45 – женщины, спринт, свободный стиль, квалификация 16:15 – мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация 18:15 – женщины, спринт, свободный стиль, финал 18:40 – мужчины, спринт, свободный стиль, финал 14 декабря, воскресенье 11:50 – мужчины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль 15:45 – женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko .