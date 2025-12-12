Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
С 12 по 14 декабря в швейцарском Давосе пройдет третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
3-й этап
Давос, Швейцария
Расписание гонок
12 декабря, пятница
17:00 – женщины, командный спринт, свободный стиль, квалификация
17:30 – мужчины, командный спринт, свободный стиль, квалификация
19:00 – женщины, командный спринт, свободный стиль, финал / результаты
19:20 – мужчины, командный спринт, свободный стиль, финал / результаты
13 декабря, суббота
15:45 – женщины, спринт, свободный стиль, квалификация
16:15 – мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация
18:15 – женщины, спринт, свободный стиль, финал
18:40 – мужчины, спринт, свободный стиль, финал
14 декабря, воскресенье
11:50 – мужчины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль
15:45 – женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.