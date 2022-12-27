Бородавко о столкновении Большунова и Устюгова: «Не выделял бы, кто прав, а кто виноват. Но это было сделано намеренно, никто не хотел уступать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о столкновении Сергея Устюгова и Александра Большунова

Лыжники столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске. Они упали, Большунов разбил лицо до крови. 

– Стоит посадить их в кафе за один столик, чтобы они уже порешали все?

– Об этом говорили уже давно, стоило это сделать. Эмоции не должны преобладать. Здесь я бы не выделял, кто виноват, а кто прав. Нужно разбираться.

Но то, что было сделано – это намеренно. Имею в виду, что никто не хотел уступать. При таком близком контакте любое неверное движение... Что и произошло.

– Надо избегать контактов?

– Не избегать, а совладать с эмоциями, – сказал Бородавко.

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова

Опрос

Кто виноват в столкновении?
931 голос
Большунов
43%
Александр Большунов
Устюгов
17%
Сергей Устюгов
Никто, это гоночный инцидент
40%
Елена Вяльбе

20 комментариев

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Mukunku 64
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Чё то вспомнилось:
Слушай, маэстро, что это там у тебя за карусель получилась?
Учебный бой, готовлю пополнение. - Ну и как?
В норме. - А кто это тебя там гонял?
Да вы знаете, рассказывал о лобовых. Идет в лоб и не сворачивает.
Ну, ясное дело, я же не могу отвернуть.
Все-таки герой Советского Союза, комэск.
Ну да, и девочки из столовой смотрят.
Ну да.
Да и вообще, не в моем характере отворачивать. А этот прет и все.
Пришлось свернуть? - Ну, чтоб дров не наломать.
А вообще ребята хорошие, споемся.
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Eduard Rastryopin
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Ответ Alina_77
Ровно все наоборот)
Что именно "наоборот"?
В вашей вселенной законы физики по другому действуют,и объект,заходящий в правый поворот на скорости,инерция не толкает влево?
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Eduard Rastryopin
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Ответ MrGreen73
Устюгова можно было бы оправдать, если он до этого падения не делал размашистые движения левой ногой. На повторе это видно, при том, что лыжники сзади так не отталкивались. Да и сам Серега сказал в интервью, что намеренно это делал. Равновесие уже пошатнул, может это тоже повлияло на таком скоротечном моменте перед падением. Упрекать Серегу тоже есть за что, просто фанаты спортсменов будут облагораживать обоих. На деле же был гоночный инцидент. А там уже наброс следует с обоих сторон.
Я сайчас вас,наверное,удивлю,но на планете Земля действуют законы физики.
Устюгов заходя в правый поворот делал переступы левой ногой,потому что инерция выносила его тело влево.
Tо же самое делал и Большунов.
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Booligan
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Ответ MrGreen73
Устюгова можно было бы оправдать, если он до этого падения не делал размашистые движения левой ногой. На повторе это видно, при том, что лыжники сзади так не отталкивались. Да и сам Серега сказал в интервью, что намеренно это делал. Равновесие уже пошатнул, может это тоже повлияло на таком скоротечном моменте перед падением. Упрекать Серегу тоже есть за что, просто фанаты спортсменов будут облагораживать обоих. На деле же был гоночный инцидент. А там уже наброс следует с обоих сторон.
Росгвардеец был уверен, что его пустят. Прямо как Клэбо в марафоне. Это головокружение от успехов называется
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Booligan
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Ответ zzzeeerrrooo
Не везде
не везде помеха справа? Ну если бы поворот был влево, то тогда наоборот, да.
Ну а в целом в Красногорске нельзя проводить спринты, этот поворот никак не объехать, он узкий и там обрыв и выкат на финиш, а скорости после спуска огромные
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zzzeeerrrooo
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Ответ Booligan
Помеха справа у Большунова, тут всё однозначно
Не везде
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MrGreen73
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Ответ Eduard Rastryopin
Конечно намеренно. Врядли Большунов хотел завалить Устюгова,и упасть сам,но то что он делал,он это делал совершенно осознанно. Большунов в очередной раз пытался доказать (впишите сюда любую фамилию) что он один король,но проблема была в том,что Устюгову некуда было деться в этой ситуации,он был в скоростном правом повороте,и чтобы просто удержать свое тело он вынужден был делать переступы правой ногой.
Устюгова можно было бы оправдать, если он до этого падения не делал размашистые движения левой ногой. На повторе это видно, при том, что лыжники сзади так не отталкивались. Да и сам Серега сказал в интервью, что намеренно это делал. Равновесие уже пошатнул, может это тоже повлияло на таком скоротечном моменте перед падением. Упрекать Серегу тоже есть за что, просто фанаты спортсменов будут облагораживать обоих. На деле же был гоночный инцидент. А там уже наброс следует с обоих сторон.
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Tata777
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Настоящий спорт без гу и рудковских....
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Ярик01
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Ножи и вилки уберите.
На всякий случай и стулья прикрепите.
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Booligan
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Ответ закрыт по беспределу
Давай, дядь Юр, порешай уже.
Второй фингал Саше для симметрии
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Booligan
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Ответ Sutekh Hexen
Если по правде, то нет здесь виноватых, это гоночный инцидент, несчастный случай. Искать виноватого будет только устюговская паства, впрочем, им его искать и не надо, они его уже давно нашли.
Как это нет виноватых? Виноват любой, кто слева в правом повороте и точка. В данном случае Большунов, как бы его папаша не был против
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Booligan
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Ответ N.S.A.8.5
На дороге тоже так будет оправдывать? Есть правило кто спровацировал тот и виноват, а виноваты оба, один начал другой поддержал, наказание лишение лыж.
Помеха справа у Большунова, тут всё однозначно
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Booligan
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Щеглот что ли дунул?
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Sutekh Hexen
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Если по правде, то нет здесь виноватых, это гоночный инцидент, несчастный случай. Искать виноватого будет только устюговская паства, впрочем, им его искать и не надо, они его уже давно нашли.
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Alina_77
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Ответ Eduard Rastryopin
Конечно намеренно. Врядли Большунов хотел завалить Устюгова,и упасть сам,но то что он делал,он это делал совершенно осознанно. Большунов в очередной раз пытался доказать (впишите сюда любую фамилию) что он один король,но проблема была в том,что Устюгову некуда было деться в этой ситуации,он был в скоростном правом повороте,и чтобы просто удержать свое тело он вынужден был делать переступы правой ногой.
Ровно все наоборот)
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Eduard Rastryopin
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Конечно намеренно.
Врядли Большунов хотел завалить Устюгова,и упасть сам,но то что он делал,он это делал совершенно осознанно.
Большунов в очередной раз пытался доказать (впишите сюда любую фамилию) что он один король,но проблема была в том,что Устюгову некуда было деться в этой ситуации,он был в скоростном правом повороте,и чтобы просто удержать свое тело он вынужден был делать переступы правой ногой.
+13
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закрыт по беспределу
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Это был номер канеш.
Стоим с пацанами на финише, уже в предвкушении включаем камеры - и тут выезжают 4 тела, и среди них нет ни Лося, ни Саныча. Полный финиш.
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N.S.A.8.5
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На дороге тоже так будет оправдывать? Есть правило кто спровацировал тот и виноват, а виноваты оба, один начал другой поддержал, наказание лишение лыж.
+8
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закрыт по беспределу
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Давай, дядь Юр, порешай уже.
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Marcus Varro
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Тут кофе уже не обойдёшься, нужно покрепче напитки ребятам наливать и по душам разговаривать.
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