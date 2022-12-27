Бородавко о столкновении Большунова и Устюгова: «Не выделял бы, кто прав, а кто виноват. Но это было сделано намеренно, никто не хотел уступать»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о столкновении Сергея Устюгова и Александра Большунова.
Лыжники столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске. Они упали, Большунов разбил лицо до крови.
– Стоит посадить их в кафе за один столик, чтобы они уже порешали все?
– Об этом говорили уже давно, стоило это сделать. Эмоции не должны преобладать. Здесь я бы не выделял, кто виноват, а кто прав. Нужно разбираться.
Но то, что было сделано – это намеренно. Имею в виду, что никто не хотел уступать. При таком близком контакте любое неверное движение... Что и произошло.
– Надо избегать контактов?
– Не избегать, а совладать с эмоциями, – сказал Бородавко.
«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова
Слушай, маэстро, что это там у тебя за карусель получилась?
Учебный бой, готовлю пополнение. - Ну и как?
В норме. - А кто это тебя там гонял?
Да вы знаете, рассказывал о лобовых. Идет в лоб и не сворачивает.
Ну, ясное дело, я же не могу отвернуть.
Все-таки герой Советского Союза, комэск.
Ну да, и девочки из столовой смотрят.
Ну да.
Да и вообще, не в моем характере отворачивать. А этот прет и все.
Пришлось свернуть? - Ну, чтоб дров не наломать.
А вообще ребята хорошие, споемся.
В вашей вселенной законы физики по другому действуют,и объект,заходящий в правый поворот на скорости,инерция не толкает влево?
Устюгов заходя в правый поворот делал переступы левой ногой,потому что инерция выносила его тело влево.
Tо же самое делал и Большунов.
Ну а в целом в Красногорске нельзя проводить спринты, этот поворот никак не объехать, он узкий и там обрыв и выкат на финиш, а скорости после спуска огромные
На всякий случай и стулья прикрепите.
Врядли Большунов хотел завалить Устюгова,и упасть сам,но то что он делал,он это делал совершенно осознанно.
Большунов в очередной раз пытался доказать (впишите сюда любую фамилию) что он один король,но проблема была в том,что Устюгову некуда было деться в этой ситуации,он был в скоростном правом повороте,и чтобы просто удержать свое тело он вынужден был делать переступы правой ногой.
Стоим с пацанами на финише, уже в предвкушении включаем камеры - и тут выезжают 4 тела, и среди них нет ни Лося, ни Саныча. Полный финиш.