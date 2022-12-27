Бородавко о столкновении Большунова и Устюгова: «Не выделял бы, кто прав, а кто виноват. Но это было сделано намеренно, никто не хотел уступать»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался о столкновении и .

Лыжники столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске. Они упали, Большунов разбил лицо до крови.

– Стоит посадить их в кафе за один столик, чтобы они уже порешали все?

– Об этом говорили уже давно, стоило это сделать. Эмоции не должны преобладать. Здесь я бы не выделял, кто виноват, а кто прав. Нужно разбираться.

Но то, что было сделано – это намеренно. Имею в виду, что никто не хотел уступать. При таком близком контакте любое неверное движение... Что и произошло.

– Надо избегать контактов?

– Не избегать, а совладать с эмоциями, – сказал Бородавко.

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова