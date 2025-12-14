  • Спортс
  • Сорин о Коростелеве и Непряевой: «Задачи показать результат на Кубке мира в Давосе перед ребятами и передо мной как тренером не стоит»
24

Сорин о Коростелеве и Непряевой: «Задачи показать результат на Кубке мира в Давосе перед ребятами и передо мной как тренером не стоит»

Сорин: перед Коростелевым и Непряевой не стоит задача показать результат на КМ.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о выступлении Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Давосе.

Непряева заняла 39-е место в квалификации, Коростелев – 52-е. 

– Савелий Коростелев уже немного акклиматизировался в Давосе. Можно ли было ожидать сегодня (13 декабря – Спортс’’) чуть лучшего результата?

– То, что Савелий попадет в топ-30, было очень оптимистичным прогнозом. Если анализировать трассу в Давосе, качества Савелия, то мне как тренеру было сложно ожидать от него именно сегодня попадания в топ-30. То, что в топ-30 он не попадет, мне было относительно понятно. Но ничего страшного. Задачи показать какой-то высокий результат сегодня не было.

Безусловно, требуется время для адаптации к скоростям, которые здесь есть на Кубке мира. На таком снегу, на таком быстром и, самое главное, технически сложном круге.

Ожиданий от завтрашней (14 декабря – Спортс’’) гонки никаких нет. Надо просто посмотреть и от этого уже отталкиваться.

Задачи показать результат на Кубке мира в Давосе перед ребятами и передо мной как тренером не стоит. Соответственно, никаких ожиданий у меня нет. Как получится, так получится. Это мы сможем увидеть только завтра, – сказал Сорин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoДарья Непряева
logoСавелий Коростелев
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕгор Сорин
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoКубок мира
