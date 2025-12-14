Наталья Коростелева о Давосе: «Там сложный и скользкий снег. И не надо забывать, что мы на такой высоте не соревнуемся уже несколько лет»

Наталья Коростелева о КМ в Давосе: Савелий вообще не бегал на такой высоте.

Бронзовый призер Олимпиады-2010 по лыжным гонкам Наталья Коростелева объяснила невысокий результат сына Савелия на Кубке мира в Давосе.

Савелий Коростелев занял 52-е место в квалификации конькового спринта.

– Во время гонки, конечно, испытывала волнение. Что же еще может чувствовать мама?

– Савелий стал первым, кого допустили до международных стартов. Какие эмоции больше всего переполняли в тот момент?

– Может быть, вы ждете, что скажу «гордость» и так далее. Но он шел к этому результату, он этого добился. Я испытывала гордость, когда он маленький побеждал, и, даже когда был второй, я говорила: «Подождите, еще придет время». Сегодня он вышел на старт, но не показал, кстати, на что он способен. Потому что на то есть свои объективные причины. Трасса в Давосе намного другая, там другой снег. Тут очень много разных сопутствующих обстоятельств.

Я испытывала волнение, чтобы он справился, сконцентрировался. Была уверена, что с нервами он точно совладает. У меня даже не было никаких сомнений, что он будет переживать или будет какой-то мандраж, а вот именно чтобы ничего не случилось, чтобы у него все получилось – вот такие материнские чувства.

После гонки он мне позвонил, сказал, что было очень тяжело, круг очень короткий, что на втором кругу уже очень сильно дало по ногам, потому что действительно скорости очень высокие. Это все равно что марафонца заставить бежать 100 метров. Он не покажет свой максимум и тот результат, на который способен. Вот здесь примерно такую параллель можно провести.

– Как в целом можете оценить его результаты и Дарьи Непряевой в сегодняшнем спринте?

– Относительно всех давосских спринтов сегодня была классическая ситуация. У женщин прохождение в топ-30 – это 8 секунд, у мужчин топ-30 — 5 секунд. И при таком быстром снеге, когда ты стоял на лыжах три дня, а Даша вообще один или два. Представьте, что вы встанете на коньки и вам скажут: «Беги». Ты просто спокойно поедешь и скажешь: «Блин, ни фига я быстро бегу».

Я вспоминаю свои чувства, когда мы приезжали на давосский снег, там всегда очень быстро. А здесь они приехали с сибирского снега и очень короткий круг. Поэтому думаю, они не смогли попасть в эти быстрые отталкивания. Не то что не умеем, а не успели приспособиться. К этому нужно привыкнуть. Плюс у нас в России спринт 3-4 минуты, а там это 2,5 минуты. Разница большая.

– Как сам Савелий отнесся к тому результату, который он показал? И было ли у него ожидание, что мог все-таки чуть получше?

– Все, кто там бегал и знаком с такой ситуацией, говорили, что это будет очень сложно. Единственный, кто сказал, что может получиться, – это я. Савелий говорит: «Мама, ты единственная сказала, что может получиться». Кто-то же должен верить, почему все должны говорить, что это тяжело. Да, это тяжело, попасть туда, не зная специфики. Там довольно-таки сложный и скользкий снег – надо к нему приспосабливаться.

Ожидания от следующей гонки с раздельным стартом? Думаю, завтра будет лучше, но надо держать в голове, что высота – 1600, и у нас в России спортсмены не тренируются в таких условиях. Это первое.

Второе – это дистанция, даже не 15 километров, а 10. И это практически удлиненный спринт для мужчин. Поэтому скорости завтра (14 декабря – Спортс’’) будут тоже высокие, отрывы небольшие. И мы надеемся на более высокий результат. Но посмотрим, как справится со снегом, с отталкиваниями, скольжением. Потому что, когда быстрый снег, мышцы работают по-другому. И не надо забывать, что мы на такой высоте не соревнуемся уже несколько лет. Савелий, наверное, вообще не бегал на такой высоте.

– Многие, не зная всей специфики, могут начать критиковать ребят за не самые лучшие результаты. Как правильно нужно реагировать на негатив злопыхателей в этой ситуации?

– Савелий и Дарья сегодня (13 декабря – Спортс’’) добыли путевки для России на Олимпийские игры. Это самое важное на сегодняшний момент. Результат сейчас вторичен. Привыкнем, адаптируемся, дальше будет видно. А то, что они там сейчас есть, они открыли этот железный занавес – это должно сейчас выйти на первое место. Не побоялись, рискнули, первые. Думаю, их миссия на данный момент выше. Если бы сегодня никто не выступал, думаю, дорога на Олимпийские игры нам всем была бы закрыта. Это факт, – сказала Коростелева.