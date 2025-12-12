Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом

Опубликовано расписание третьего этапа Кубка России по лыжам в Чусовом.

С 11 по 14 декабря в Чусовом состоится третий этап Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в формате мини-тура.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

3-й этап

Чусовой

Расписание трансляций

11 декабря, четверг

9:00 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль / результаты

10:30 – мужчины, 15 км, раздельный старт, классический стиль / результаты

13 декабря, суббота

9:00 – женщины, спринт, свободный стиль, квалификация

9:40 – мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация

11:00 – женщины, спринт, свободный стиль, финал

11:25 – мужчины, спринт, свободный стиль, финал

14 декабря, воскресенье

9:00 – женщины, 10 км, гонка преследования, свободный стиль

10:30 – мужчины, 15 км, гонка преследования, свободный стиль

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на канале «ТВ Спорт ».

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2025/26