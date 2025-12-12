Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
С 11 по 14 декабря в Чусовом состоится третий этап Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в формате мини-тура.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
3-й этап
Чусовой
Расписание трансляций
11 декабря, четверг
9:00 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль / результаты
10:30 – мужчины, 15 км, раздельный старт, классический стиль / результаты
13 декабря, суббота
9:00 – женщины, спринт, свободный стиль, квалификация
9:40 – мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация
11:00 – женщины, спринт, свободный стиль, финал
11:25 – мужчины, спринт, свободный стиль, финал
14 декабря, воскресенье
9:00 – женщины, 10 км, гонка преследования, свободный стиль
10:30 – мужчины, 15 км, гонка преследования, свободный стиль
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции – на канале «ТВ Спорт».