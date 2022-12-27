Александр Легков: «Как мне показалось, первый шаг в сторону столкновения сделал Большунов. Была борьба, оба не хотели уступать, словно рычали друг на друга»

Олимпийский чемпион прокомментировал для Sports.ru инцидент со столкновением и падением и в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России.

– Было плохо видно, потому что момент контакта закрывали другие спортсмены. Как мне показалось с экрана, по правилам все было нормально. Но первый шаг в сторону столкновения сделал Александр.

Как будто бы последнее движение перед падением было его. Но я могу ошибаться, это чисто впечатления с телевизора.

Я тут правда не могу сказать, кто прав, кто виноват. Они шли плотно, но шли посередине трассы. У каждого была возможность отойти в сторону. Но они этого не сделали.

– Не согласен с Большуновым, что Устюгов сделал это специально?

– Я так не думаю. Это была борьба, они оба не хотели уступать, словно рычали друг на друга. Я пообщался с Серегой, он переживает, в какой-то степени даже себя винит. Он же сказал, что если его признают виновным – он извинится.

Такое бывает, у нас случались моменты и пожестче. Мы с Максом Вылегжаниным тоже на финише разбирались, было дело. Главное, чтоб до драк не доходило и на дистанции была честная борьба. Они все равно товарищи по команде, сборная России, – сказал Легков.

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова