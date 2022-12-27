Александр Легков: «Как мне показалось, первый шаг в сторону столкновения сделал Большунов. Была борьба, оба не хотели уступать, словно рычали друг на друга»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал для Sports.ru инцидент со столкновением и падением Александра Большунова и Сергея Устюгова в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России.

– Было плохо видно, потому что момент контакта закрывали другие спортсмены. Как мне показалось с экрана, по правилам все было нормально. Но первый шаг в сторону столкновения сделал Александр.

Как будто бы последнее движение перед падением было его. Но я могу ошибаться, это чисто впечатления с телевизора.

Я тут правда не могу сказать, кто прав, кто виноват. Они шли плотно, но шли посередине трассы. У каждого была возможность отойти в сторону. Но они этого не сделали.

– Не согласен с Большуновым, что Устюгов сделал это специально?

– Я так не думаю. Это была борьба, они оба не хотели уступать, словно рычали друг на друга. Я пообщался с Серегой, он переживает, в какой-то степени даже себя винит. Он же сказал, что если его признают виновным – он извинится.

Такое бывает, у нас случались моменты и пожестче. Мы с Максом Вылегжаниным тоже на финише разбирались, было дело. Главное, чтоб до драк не доходило и на дистанции была честная борьба. Они все равно товарищи по команде, сборная России, – сказал Легков. 

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова

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Александр Большунов
Устюгов
17%
Сергей Устюгов
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3 комментария

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Андрей Костоломченко
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Большунова вообще надо в лечебницу посадить и от нормальных людей отстранить
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Верю-не верю
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Ну так а что, Александр, получается по факту? Один не понимает, что произошло и готов извиниться, хотя шел по внутреннему радиусу и его инерцией выкидывало на дальний. У другого было место слева, его так же должно было выкидывать на внешний, но он продолжал жаться к Сереге. Отсюда вопрос - кто искренен в своем комментарии произошедшего, а ктос разу бросился обвинять своего соперника? Но тут уже больше вопрос этичности высказываний, воспитания и порядочности людей. Если вернуться снова к факту, на повторе видно, что падение произошло от наезда лыж Большунова на лыжи Устюгова
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Матвей Суицидин
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Полностью согласен, пошли в контакт осознанно, а могли и разъехаться. Большунову вернулся бумеранг за предыдущие разы. Пачку неслабо покоцал.
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