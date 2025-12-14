Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Крафт – 2-й, Раймунд – 3-й
Домен Превц победил в прыжках с трамплина на Кубке мира в Германии.
Словенский прыгун с трамплина Клингенталь Домен Превцодержал победу на этапе Кубка мира в немецком Клингентале.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Клингенталь, Германия
Мужчины
HS140
1. Домен Превц (Словения) – 298,5 балла (142,5 м +143,0 м)
2. Штефан Крафт (Австрия) – 273,0 (132,5 м +133,5 м)
3. Филипп Раймунд (Германия) – 271,9 (134,0 м + 131,0 м)
4. Рен Никайдо (Япония) – 266,7 (129,5 м +133,0 м)
5. Рею Кобаяси (Япония) – 265,7 (127,5 м + 134,0 м)
6. Ян Херль (Австрия) – 264,3 (133,5 м + 129,0 м)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости