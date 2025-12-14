Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Крафт – 2-й, Раймунд – 3-й

Домен Превц победил в прыжках с трамплина на Кубке мира в Германии.

Словенский прыгун с трамплина Клингенталь Домен Превцодержал победу на этапе Кубка мира в немецком Клингентале. Прыжки с трамплина Кубок мира Клингенталь, Германия Мужчины HS140 1. Домен Превц (Словения) – 298,5 балла (142,5 м +143,0 м) 2. Штефан Крафт (Австрия) – 273,0 (132,5 м +133,5 м) 3. Филипп Раймунд (Германия) – 271,9 (134,0 м + 131,0 м) 4. Рен Никайдо (Япония) – 266,7 (129,5 м +133,0 м) 5. Рею Кобаяси (Япония) – 265,7 (127,5 м + 134,0 м) 6. Ян Херль (Австрия) – 264,3 (133,5 м + 129,0 м)