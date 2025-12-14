  • Спортс
1

Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Крафт – 2-й, Раймунд – 3-й

Домен Превц победил в прыжках с трамплина на Кубке мира в Германии.

Словенский прыгун с трамплина Клингенталь Домен Превцодержал победу на этапе Кубка мира в немецком Клингентале.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Клингенталь, Германия

Мужчины

HS140

1. Домен Превц (Словения) – 298,5 балла (142,5 м +143,0 м)

2. Штефан Крафт (Австрия) – 273,0 (132,5 м +133,5 м)

3. Филипп Раймунд (Германия) – 271,9 (134,0 м + 131,0 м)

4. Рен Никайдо (Япония) – 266,7 (129,5 м +133,0 м)

5. Рею Кобаяси (Япония) – 265,7 (127,5 м + 134,0 м)

6. Ян Херль (Австрия) – 264,3 (133,5 м + 129,0 м)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoДомен Превц
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
Филипп Раймунд
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
logoКубок мира
результаты
logoШтефан Крафт
прыжки с трамплина
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
Рен Никайдо
Рею Кобаяси
Ян Херль
