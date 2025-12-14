Дарья Непряева: «Сегодня я по-настоящему узнала и прочувствовала, что такое настоящий спринт — и мне это понравилось»
Непряева: сегодня я по-настоящему узнала, что такое настоящий спринт.
Российская лыжница Дарья Непряева поделилась впечатлениями от выступления на Кубке мира в Давосе.
Она заняла 37-е место в коньковом спринте.
«С дебютом на Кубке мира меня
Сегодня я по-настоящему узнала и прочувствовала, что такое настоящий спринт — и мне это понравилось.
Приехав сюда позавчера из Чусового и выйдя покататься всего один раз, без каких-либо специальных работ (последняя скоростная работа была на масс-старте в Тюмени), я знатно «прикурила» — так тяжело мне еще не было.
Старт на высоте 1600 метров, быстрый снег, сильные соперницы — все новое и невероятно интересное. Это огромный рост и настоящий скачок вперед.
Сегодня я стала сильнее, чем вчера», – написала Непряева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дарьи Непряевой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости