Дмитрий Губерниев: «Большунову и Устюгову нужно продлевать и капитализировать неприязнь друг к другу. Но делать это где угодно, кроме биатлона – там винтовки»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о столкновении Александра Большунова и Сергея Устюгова в спринте на этапе Кубка России в Красногорске.

«Я считаю, что им нужно все это срочно капитализировать. Пока нет международных соревнований, нужно идти дальше.

Обязательно нужно выступить против друг друга в «Ледниковом периоде». Сначала с разными партнершами, а потом, когда будут показательные выступления, кататься вместе, в паре. Это будет мощнейший вариант.

Надо понять, где еще возможны соревнования: короли ринга, мастера синхронного плавания. Им нужно максимально продлевать и капитализировать неприязнь к друг другу.

История очень медийная, я за парней очень рад, потому что они выходят за рамки лыж и всем уже понятно, что именно о такой тишине мечтала Елена Валерьевна Вяльбе, которую я, пользуясь случаем, поздравляю с тем, что она стала лучшим тренером по версии спортивных журналистов.

Это совершенно блестяще. Это награда человека, которая нашла свою героиню. Все тут абсолютно справедливо. Она всю жизнь в тренерской работе, готовит чемпионов с юных лет. Все действительно здорово.

Что касается Большунова и Устюгова, то им просто необходимо все это каким-то образом продолжать. Но делать это где угодно, кроме биатлона, потому что там винтовки. А они могут начать палить в друг друга, а это уже, конечно, лишнее», – сказал Губерниев. 

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24 комментария

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Bernie
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Не дай бог такого пустить в лыжи: провокатора и разжигателя, хайпожора(((держись подальше чумавод!
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Сергей Иванов
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Ответ artpal
В программе стоит
Спасибо, теперь увидел) Правда, комментариев к этой новости нигде нет. Это как-то странно.
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artpal
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Ответ Сергей Иванов
Да, ну их на фиг эти дрязги. Люди, кто в курсе, Тур де Ски в самом деле будут показывать на Матче?
В программе стоит
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artpal
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Ответ Marcus Varro
Губерниев же не знает где смотреть лыжи? Или все-таки подглядывает из-за угла?
В Красногорске за кустами сидит
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Позитивный
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Димка все- таки дурачок.
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Евгений Яшугин
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Ну тупые....Задорнов о шутниках типа нашего!
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Leo Bonart
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Предлагаю конкурс для Устюгова и Большунова: кто лучше набьет лицо Губе?
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hett
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Майонеза опять переел 🤷‍♂️
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evgeniy
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Кто о чем, а вшивый о бане!
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Olga.t
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Не надо Губерниеву даже пытаться тонко пошутить, юмор - это не его фишка.
Очень примитивно и не смешно...
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Йенс Мустерманн
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Можно было бы в поп-ММА, но уверен, что вечно второй испугается выходить против машины Олега Монгола, тот его жестоко отделает. Ну а Мурад Легенда мигом отправит его на окончательную и досрочную пенсию.
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Юрий Антонович
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Будет трепаться пока кто -нибудь табло не набьет,как Ростовцев.
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HUMST
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Капитализирует только Губа, мерзкое существо
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Дрын Моржовый
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Какая неприятная личность ! Попросту Tвaрь )))
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Лизавета Анна -Мария
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Нудненько, неинтересно, неумно.
Но язвительность и желчность в сторону Вяльбе- бьёт ключом. Однажды они ( желчность и язвительность) ударят тебе по голове, начинай беречь себя, Дмитрий...
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Alexandr
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Идиот
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Сергей Иванов
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Да, ну их на фиг эти дрязги. Люди, кто в курсе, Тур де Ски в самом деле будут показывать на Матче?
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Назар Игорь
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Рано или поздно в губошлëпа кто-нибудь да выпалит. Такой поганец дождëтся.
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Marcus Varro
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Губерниев же не знает где смотреть лыжи? Или все-таки подглядывает из-за угла?
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Andreir888
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С одной стороны - медийная жилка работает, с другой - х@рню сказал😊
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иц а мэн
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MrGreen73
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Ну как же без Губера и его биатлона
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закрыт по беспределу
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Этот фонтан не заткнëшь
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Илья Серегин
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Ну этот балабол не мог промолчать
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