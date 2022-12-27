Дмитрий Губерниев: «Большунову и Устюгову нужно продлевать и капитализировать неприязнь друг к другу. Но делать это где угодно, кроме биатлона – там винтовки»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о столкновении Александра Большунова и Сергея Устюгова в спринте на этапе Кубка России в Красногорске.
«Я считаю, что им нужно все это срочно капитализировать. Пока нет международных соревнований, нужно идти дальше.
Обязательно нужно выступить против друг друга в «Ледниковом периоде». Сначала с разными партнершами, а потом, когда будут показательные выступления, кататься вместе, в паре. Это будет мощнейший вариант.
Надо понять, где еще возможны соревнования: короли ринга, мастера синхронного плавания. Им нужно максимально продлевать и капитализировать неприязнь к друг другу.
История очень медийная, я за парней очень рад, потому что они выходят за рамки лыж и всем уже понятно, что именно о такой тишине мечтала Елена Валерьевна Вяльбе, которую я, пользуясь случаем, поздравляю с тем, что она стала лучшим тренером по версии спортивных журналистов.
Это совершенно блестяще. Это награда человека, которая нашла свою героиню. Все тут абсолютно справедливо. Она всю жизнь в тренерской работе, готовит чемпионов с юных лет. Все действительно здорово.
Что касается Большунова и Устюгова, то им просто необходимо все это каким-то образом продолжать. Но делать это где угодно, кроме биатлона, потому что там винтовки. А они могут начать палить в друг друга, а это уже, конечно, лишнее», – сказал Губерниев.
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Очень примитивно и не смешно...
Но язвительность и желчность в сторону Вяльбе- бьёт ключом. Однажды они ( желчность и язвительность) ударят тебе по голове, начинай беречь себя, Дмитрий...