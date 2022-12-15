Устюгов о словах Большунова про «мешков»: «Меня это напрягает немного, потому что он сказал, что было коллективным решением так ответить. Не особо хорошо»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов высказался о ситуации с Александром Большуновым.

Ранее Устюгов после победы в спринте на этапе Кубка России назвал других лыжников сборной «мешками». Большунов ответил, что эти «мешки» сделали Устюгова олимпийским чемпионом.

– Большунов в интервью нам сказал, что, мол, Серега пошутил, мы пошутили в ответ.

– Почему меня напрягает это немного, потому что он сказал, что было коллективным решением так ответить. Не особо хорошо.

Суть в том, что кому мои слова были адресованы – они это знают. Но это точно было не Сане адресовано, но его реакция – это, конечно, да… (смеется).

– Как тебе шоу с мешками на церемонии награждения? Тебе же тоже подарили мешок?

– Саня приходит, а я с Маркусом (Крамером) разговариваю по телефону. И они что-то – хи-хи, ха-ха, на тебе мешок, надевай.

Я в ответ: «Да не буду я надевать мешок, ты че, гонишь что ли?». Потом смотрю: все в мешках стоят, а мешки еще и подписаны. Смешно было! – ответил Устюгов.

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум