Устюгов о словах Большунова про «мешков»: «Меня это напрягает немного, потому что он сказал, что было коллективным решением так ответить. Не особо хорошо»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Маркус Крамер Александр Большунов Лыжи

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов высказался о ситуации с Александром Большуновым.

Ранее Устюгов после победы в спринте на этапе Кубка России назвал других лыжников сборной «мешками». Большунов ответил, что эти «мешки» сделали Устюгова олимпийским чемпионом.

– Большунов в интервью нам сказал, что, мол, Серега пошутил, мы пошутили в ответ.

– Почему меня напрягает это немного, потому что он сказал, что было коллективным решением так ответить. Не особо хорошо.

Суть в том, что кому мои слова были адресованы – они это знают. Но это точно было не Сане адресовано, но его реакция – это, конечно, да… (смеется).

– Как тебе шоу с мешками на церемонии награждения? Тебе же тоже подарили мешок?

– Саня приходит, а я с Маркусом (Крамером) разговариваю по телефону. И они что-то – хи-хи, ха-ха, на тебе мешок, надевай.

Я в ответ: «Да не буду я надевать мешок, ты че, гонишь что ли?». Потом смотрю: все в мешках стоят, а мешки еще и подписаны. Смешно было! – ответил Устюгов.

😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум

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