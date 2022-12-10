Сергей Устюгов: «Летом меня некоторые называли мешком. Сегодня я выиграл у сборной России!»
Олимпийский чемпион Сергей Устюгов прокомментировал итоги конькового спринта на этапе Кубка России в Чусовом.
Сегодня Устюгов одержал победу, второе место занял Александр Большунов, третье – Александр Терентьев.
«Летом меня некоторые называли мешком… И я еще тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России!» – сказал Устюгов.
❄️ Лыжи. Кубок России. Устюгов победил в коньковом спринте, Большунов – 2-й, Терентьев – 3-й
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