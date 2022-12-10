Сергей Устюгов: «Летом меня некоторые называли мешком. Сегодня я выиграл у сборной России!»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов прокомментировал итоги конькового спринта на этапе Кубка России в Чусовом.

Сегодня Устюгов одержал победу, второе место занял Александр Большунов, третье – Александр Терентьев.

«Летом меня некоторые называли мешком… И я еще тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России!» – сказал Устюгов.

❄️ Лыжи. Кубок России. Устюгов победил в коньковом спринте, Большунов – 2-й, Терентьев – 3-й