Дмитрий Губерниев: «Посмотрим, кто возглавит объединенную лыжную федерацию России. По-прежнему не исключено, что возглавлю я»

Губерниев не исключает возможность, что возглавит лыжную федерацию России.

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что может возглавить объединенную федерацию лыжных видов спорта России.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе отметила, что не будет комментировать вопросы, связанные с Олимпиадой-2026.

«Молодец Вяльбе! После всего того, что она наговорила, сейчас лучше держать рот на замке. Так держать, Елена Валерьевна!

В Федерации лыжных гонок России назрели перемены. Они в любом случае будут, не только в ФЛГР, но и во всех зимних федерациях. ФЛГР же будут объединять с другими лыжными по типу FIS.

Посмотрим, кто возглавит объединенную лыжную федерацию. По-прежнему не исключено, что возглавлю я. Губерниев, Россия, лыжи!» – сказал Губерниев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
