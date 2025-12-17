Крюгер, Клэбо, Амундсен, Симпсон-Ларсен, Шистад, Фоснес вошли в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски»

Крюгер и Клэбо вошли в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски».

Сборная Норвегии объявила состав команды на «Тур де Ски», который пройдет с 28 декабря по 4 января в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме. Женщины Ингрид Аабрекк Ева Ингебригтсен Матильде Мирвол Кристине Шистад Юлие Дривенес Кристин Фоснес Каролине Симпсон-Ларсен Астрид Шлинн Хайди Венг Лотта Венг Мужчины Харальд Амундсен Ансгар Эвенсен Ларс Хегген Эмиль Иверсен Йоханнес Клэбо Симен ​​Крюгер Андреас Рее Маттис Стенсхаген Эрик Валнес Оскар Вике