0

Крюгер, Клэбо, Амундсен, Симпсон-Ларсен, Шистад, Фоснес вошли в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски»

Крюгер и Клэбо вошли в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски».

Сборная Норвегии объявила состав команды на «Тур де Ски», который пройдет с 28 декабря по 4 января в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме.

Женщины

Ингрид Аабрекк

Ева Ингебригтсен

Матильде Мирвол

Кристине Шистад

Юлие Дривенес

Кристин Фоснес

Каролине Симпсон-Ларсен

Астрид Шлинн

Хайди Венг

Лотта Венг

Мужчины

Харальд Амундсен

Ансгар Эвенсен

Ларс Хегген

Эмиль Иверсен

Йоханнес Клэбо

Симен ​​Крюгер

Андреас Рее

Маттис Стенсхаген

Эрик Валнес

Оскар Вике

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
