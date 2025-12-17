Крюгер, Клэбо, Амундсен, Симпсон-Ларсен, Шистад, Фоснес вошли в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски»
Крюгер и Клэбо вошли в состав сборной Норвегии на «Тур де Ски».
Сборная Норвегии объявила состав команды на «Тур де Ски», который пройдет с 28 декабря по 4 января в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме.
Женщины
Ингрид Аабрекк
Ева Ингебригтсен
Матильде Мирвол
Кристине Шистад
Юлие Дривенес
Кристин Фоснес
Каролине Симпсон-Ларсен
Астрид Шлинн
Хайди Венг
Лотта Венг
Мужчины
Харальд Амундсен
Ансгар Эвенсен
Ларс Хегген
Эмиль Иверсен
Йоханнес Клэбо
Симен Крюгер
Андреас Рее
Маттис Стенсхаген
Эрик Валнес
Оскар Вике
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости