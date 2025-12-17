  • Спортс
  Дарья Непряева: «На Кубке мира лучшие лыжники, которые постоянно прогрессировали. С самого начала было ясно, что возвращение не будет простым»
Дарья Непряева рассказала о подготовке к «Тур де Ски».

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала о подготовке к «Тур де Ски».

«Конкуренция на Кубке мира колоссальная, плотность результатов зашкаливает. Если оценивать мой результат не по занятому месту, а по отставанию (в спринте Дарье не хватило до финалов всего 1,06 – Спортс’‘) и возможности в кратчайшие сроки сократить его, то все выглядит довольно неплохо – я бы даже сказала, хорошо.

Нужно поработать над скоростью, особенно на спусковых участках, провести высотный сбор для стабилизации состояния. Также надеюсь получить новые лыжи на Кубке мира, которые по качеству не будут уступать лыжам лидеров. Это пока главное, что мы можем изменить прямо сейчас.

В остальном важно просто постоянно выступать, набираться опыта, делать правильные выводы – и я уверена, результат не заставит себя долго ждать.

Кубок мира – соревнования высочайшего уровня. Здесь собраны лучшие лыжники мира, которые за 4 года нашего отсутствия постоянно прогрессировали. С самого начала было ясно, что возвращение не будет простым», – сказала Непряева.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoДарья Непряева
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoКубок мира
logoТур де Ски
