Бородавко о том, что лыжники надели мешки на награждении: «Повеселили сами себя, привлекли внимание. Спортсмены стараются видеть во всем позитив»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался о том, что , и вышли в мешках на награждение после гонки преследования на этапе Кубка России в Чусовом.

«Тон был задан , эту шутку продолжили и довели до логического завершения. На награждении стояли мешки, это просто перфоманс – повеселили сами себя, привлекли внимание. Это говорит о том, что спортсмены стараются видеть во всем позитив», – сказал Бородавко.

«По чистому времени Александр стал только вторым. Понятно, что идти одному и показывать абсолютно лучший результат сложно, задача стояла удержать победу, с ней он справился. Постепенно он набирает форму, будем надеяться, что это продолжится дальше, все по плану», – добавил тренер.

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