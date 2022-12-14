Бородавко о том, что лыжники надели мешки на награждении: «Повеселили сами себя, привлекли внимание. Спортсмены стараются видеть во всем позитив»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о том, что Александр Большунов, Илья Семиков и Денис Спицов вышли в мешках на награждение после гонки преследования на этапе Кубка России в Чусовом.
«Тон был задан Сергеем Устюговым, эту шутку продолжили и довели до логического завершения. На награждении стояли мешки, это просто перфоманс – повеселили сами себя, привлекли внимание. Это говорит о том, что спортсмены стараются видеть во всем позитив», – сказал Бородавко.
«По чистому времени Александр стал только вторым. Понятно, что идти одному и показывать абсолютно лучший результат сложно, задача стояла удержать победу, с ней он справился. Постепенно он набирает форму, будем надеяться, что это продолжится дальше, все по плану», – добавил тренер.
😎 Что за история с мешками в лыжах? Большунов и Устюгов перевели конфликт в шоу – даже вышли в этих мешках на подиум
Комментарии