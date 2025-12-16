Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Раст – 2-я, Айхер – 3-я
Шиффрин победила в слаломе на Кубке мира по горным лыжам в Куршевеле.
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла слалом на этапе Кубка мира в Куршевеле (Франция).
Горные лыжи
Кубок мира
Куршевель, Франция
Женщины
Слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.42,50
2. Камилла Раст (Швейцария) – 1,55
3. Эмма Айхер (Германия) – 1,71
4. Катарина Труппе (Германия) – 1,79
5. Пола Молтзан (США) – 1,82
6. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 2,18
7. Венди Холденер (Швейцария) – 2,82
8. Лара Делла Меа (Италия) – 3,03
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
