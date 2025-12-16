0

Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Раст – 2-я, Айхер – 3-я

Шиффрин победила в слаломе на Кубке мира по горным лыжам в Куршевеле.

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла слалом на этапе Кубка мира в Куршевеле (Франция).

Горные лыжи

Кубок мира

Куршевель, Франция

Женщины

Слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.42,50

2. Камилла Раст (Швейцария) – 1,55

3. Эмма Айхер (Германия) – 1,71

4. Катарина Труппе (Германия) – 1,79

5. Пола Молтзан (США) – 1,82

6. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 2,18

7. Венди Холденер (Швейцария) – 2,82

8. Лара Делла Меа (Италия) – 3,03

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
