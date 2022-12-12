Большунов о словах про Устюгова и «мешков»: «Если кто-то думает, что мы обижаемся – нет такого. Это не конфликт, это просто шутки»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов объяснил высказывания в адрес Сергея Устюгова.

Ранее Устюгов после победы в спринте на этапе Кубка России в шутку назвал других лыжников сборной «мешками». Большунов ответил, что эти «мешки» сделали Устюгова олимпийским чемпионом.

«Здесь нет никакого шоу. Пошутил он, пошутили мы. Ребята все поддержали меня, что нужно дать такой ответ. Все нормально.

Если кто-то думает, что мы друг на друга обижаемся – нет такого. Сказали и сказали. Это в пределах разговора. Поэтому, когда тебя спрашивают: «Ну что, мешки, ожили?», ты так и будешь отвечать, не надо ничего выдумывать. Ничего такого. Так всегда было, всегда такое раздувалось (в СМИ). Это не конфликт, это просто шутки. Серега вчера пошутил, мы сегодня», – сказал Большунов.