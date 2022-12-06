Губерниев – норвежским лыжникам: «Хватит врать и лицемерить! Если вы действительно нуждаетесь в соперниках из России, помогите нам вернуться»

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отсутствии конкуренции на Кубке мира по лыжным гонкам. 

«Лыжный спорт начал загибаться не в этом году. Потому что с такой организацией соревнований по лыжам даже по сравнению с биатлоном и другими видами спорта FIS в любом случае довела бы лыжи до ручки. Особенно это проявляется сейчас. Обратите внимание, когда я сказал абсолютную правду по поводу того, что норвежцы не переживают об отсутствии россиян, возникла полемика вплоть до оскорблений от каких‑то непонятных лыжников.

Лидер женского Кубка мира Венг говорит: «Мы, конечно, хотим, но мы не хотим». На воре шапка горит. Я задел их за живое, это понятно. Это вранье и лицемерие. Да, они собирают призовые, но сейчас с учетом происходящего с точки зрения раскрутки прав Самуэльссон: никто не знает, кто эти люди, которые в десятке сильнейших на Кубке мира финишировали. Бьорндален подтвердил, что лыжи по сравнению с биатлоном вообще без русских стали умирать, загибаться.

Но здесь любопытно другое: полемику ведет русский журналист, хорошо известный на Западе. В том числе в лыжах и биатлоне. Потому что я журналист номер один в лыжах и в биатлоне по популярности, это все знают. Давайте говорить честно. К моим словам прислушиваются, и их разнесли по всей Европе.

Однако давайте обратим внимание, кто молчит. Молчат наши спортсмены! Ребята, что же вы делаете‑то? Что же вы все молчите? У вас черт‑те где проходят соревнования, вы молчите. У вас туалетов нет теплых. Слава богу, об этом юная Баранова сказала. Боже ты мой! У вас соревнования проходят, их никто не смотрит. Вы лучшие годы жизни тратите в молчании. Ребята, ау! Весь мир полемизирует, кроме русских и Ники Степановой.

Лыжники, вас выгнали несправедливо из мировой спортивной семьи. Вы даже в России никому не нужны с отсутствием трансляций и так далее. Что ж вы все боитесь, боже ты мой? Бойтесь дальше. Собственной тени бойтесь, тени Елены Валерьевны (Вяльбе) бойтесь. Не дай бог чего! Ваши лучшие годы проходят, а вы молчите. Ни с иностранцами полемику не разводите, ни с кем!

И я обращаюсь к норвежским лыжникам. Хватит врать и лицемерить! Если вы действительно нуждаетесь в соперниках из России, помогите нам вернуться», — сказал Губерниев.

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