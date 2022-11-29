Юрий Бородавко: «Формат гонки преследования полностью себя дискредитирует. Мы видим никому не нужные побегушки»

Тренер сборной России по лыжным гонкам поделился мнением о форме норвежца , а также раскритиковал формат гонки преследования.

– Юрий Викторович, вы недавно говорили, что смотрите Кубок мира. Как вам Клэбо? Он был и остается лидером, но поменялся ли он в чем-то?

– В лучшую сторону у него поменялась техника классического хода.

– То есть Петтер Нортуг был прав, когда говорил, что Клэбо здорово прибавил в классике?

– Да. Его техника стала больше походить на стиль советских лыжников. Он, конечно, добавил. Видно, что его состояние сегодня на порядок лучше, чем у всех остальных. Видно, что он в любой момент может прибавить, и никто не может оказать ему достойного сопротивления.

– Кубок мира в записи смотрите или в прямом эфире?

– Да когда как. Иногда ребята подключают через интернет, находят какие-то источники.

– Вы собираетесь группой, чтобы посмотреть?

– Специально – нет. Но последнюю гонку вместе смотрели, потому что у нас как раз закончилось общее собрание. Подключились к телевизору и смотрели гонку преследования. Конечно, этот формат полностью себя дискредитирует. Весь интерес концентрируется на последних двух минутах гонки.

нужно очень серьезно подумать над изменением регламента соревнований, потому что сейчас мы видим никому не нужные побегушки, которые никоим образом не украшают лыжный спорт и не привлекают к ним зрителей, – сказал Бородавко.

Лыжи. Кубок мира. Клэбо победил в коньковой гонке преследования на 20 км, Гульберг – 2-й, Пеллегрино – 3-й, Холунн – 8-й, Халварссон дисквалифицирован