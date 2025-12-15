Чемпионка России в параллельном слаломе Мария Травиничева получила нейтральный статус от FIS
Российская сноубордистка Травиничева получила нейтральный статуc.
Российская сноубордистка Мария Травиничева получила нейтральный статус для участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).
Сегодня FIS представила на своем сайте обновленный список допущенных нейтральных атлетов. Ранее были одобрены заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, фристайлистки Анастасии Таталиной, двоеборца Артема Галунина и сервисмена Евгения Уфтикова.
19-летняя Травиничева является чемпионкой России в параллельном слаломе.
