Чемпионка России в параллельном слаломе Мария Травиничева получила нейтральный статус от FIS

Российская сноубордистка Мария Травиничева получила нейтральный статус для участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Сегодня FIS представила на своем сайте обновленный список допущенных нейтральных атлетов. Ранее были одобрены заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, фристайлистки Анастасии Таталиной, двоеборца Артема Галунина и сервисмена Евгения Уфтикова.

19-летняя Травиничева является чемпионкой России в параллельном слаломе.

