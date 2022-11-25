Йоханнес Клэбо: «Как спортсмену, Большунову сейчас по-настоящему нелегко. Но боевые действия должны закончиться, прежде чем я снова с ним встречусь»

Пятикратный олимпийский чемпион прокомментировал высказывания по поводу отстранения россиян от участия в Кубке мира.

«Как спортсмену Большунову сейчас по-настоящему нелегко. Он тренируется, как и я, чтобы выступать на Кубке мира и чемпионате мира.

Его ситуация совсем невеселая. И я тоже хотел бы бороться с самыми лучшими во всех гонках. Но боевые действия должны закончиться прежде, чем я снова встречусь с Большуновым», – отметил Клэбо.

Двукратный олимпийский чемпион также высказался на эту тему.

«Я понимаю досаду Большунова, он обожает соревноваться. Это его жизнь. Приходит много чувств, особенно в эти выходные, когда стартует мира, в котором Большунов хочет победить.

Эта возможность исчезает, и, разумеется, признать это тяжело. Он охотно бы поборолся с Йоханнесом Клэбо в Руке.

Но есть одно «но», серьезное «но» (полная цитата не приводится в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru) Лыжные гонки важны для тех, кто ими занимается, но, если смотреть шире, как в этом случае, они совершенно несущественны.

приняла совершенно верное решение отстранить русских до момента, когда установится мир. Я убежден, что это решение имеет широкую поддержку среди спортсменов здесь, в Руке», – сказал Нортуг.

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