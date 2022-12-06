Самуэльссон о конкуренции в лыжах: «То, что я даже не помню имени парня, победившего в Лиллехаммере, говорит многое о доминировании Норвегии»

Шведские биатлонисты и Йеспер Нелин считают, что отсутствие конкуренции в лыжных гонках вредит развитию спорта.

«То, что я даже не помню имени парня, победившего в Лиллехаммере, многое говорит о доминировании Норвегии. Было бы печально, если бы это выглядело так (и в биатлоне). Я рад, что у нас больше возможностей, больше людей, которые занимаются биатлоном, больше тех, у кого есть шанс.

очень хорошо помогает небольшим странам. Я знаю, что, например, на следующей неделе в Хохфильцене инвентарь распределят и передадут командам с наименьшим ресурсом. Это способ привлечь больше стран, которые хотят продолжать заниматься в биатлоном и преуспеть в нем. Думаю, мы все выигрываем от этого», – сказал Самуэльссон.

«IBU проводит очень хорошую работу, в то время как FIS отстает. Биатлонные соревнования проходят совершенно по-другому. Лыжные гонки стали спортом, которым интересуются только в Скандинавии. Биатлон популярен в Европе, и там много хороших спортсменов», – добавил Нелин.

Норвежские лыжники заняли 9 мест в топ-10 в коньковой гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере