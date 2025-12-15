Крамер о Коростелеве и Непряевой: «Знаю, что они могут показать гораздо лучшие результаты. Мы увидим это на «Тур де Ски» и Олимпиаде»

Крамер: Коростелев и Непряева могут показать гораздо лучшие результаты.

Тренер сборной Италии Маркус Крамер, который ранее работал в команде России, считает, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева могут показать хорошие результаты на «Тур де Ски» и Олимпиаде .

Российские лыжники выступили на этапе Кубка мира в Давосе. Коростелев занял 25-е место в коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км, Непряева финишировала 20-й. В коньковом спринте оба не прошли в финальные забеги.

– Вы помогали Коростелеву и Непряевой перед этапом Кубка мира в Давосе. Как бы вы оценили их выступление? И на какие места, по вашему мнению, они могли бы претендовать на Олимпийских играх?

– Для обоих в Давосе сложилась сложная ситуация, потому что перед первой гонкой Кубка мира на них оказывалось большое давление: они приехали очень поздно, без тренера и сервиса, и не знали, какой будет реакция со стороны других стран. Кроме того, это сложная высокогорная трасса, и оба не прошли квалификацию в спринтерской гонке.

В гонке же на длинные дистанции оба выступили лучше. Но я знаю, что они могут показать гораздо лучшие результаты. И мы увидим результаты лучше на «Тур де Ски» и, конечно же, на Олимпийских играх, – сказал Крамер.

