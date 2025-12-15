  • Спортс
Юрий Бородавко: «Многих лыжников затронула эпидемия гриппа, которая сейчас проходит волной по России. Поэтому в Чусовом выступили далеко не все»

Юрий Бородавко: многие лыжники сборной России заболели гриппом.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что значительную часть лыжников сейчас затронула эпидемия гриппа. 

C 11 по 14 декабря прошел этап Кубка России в Чусовом. Следующий этап пройдет в Ижевске 20-21 декабря.

«К сожалению, многих спортсменов затронула эпидемия гриппа, которая волной проходит сейчас по всей России. Сборная команда тоже не осталась в стороне, очень многие заболели. Поэтому такое малое представительство было в Чусовом, далеко не все смогли выступить там.

Все здоровые готовятся к следующему этапу, а заболевших пытаемся восстановить надлежащим образом, чтобы они уже были в строю на этапе в Ижевске. Думаю, примерно 40 процентов лыжников подкосила болезнь, многие не вышли на старт. Кто-то прямо в процессе гонки заболевал, стартовали удачно, как Червоткин, например, но потом он был вынужден сняться с гонок.

Денис Спицов тоже домой улетел. Не очень хорошая ситуация, к сожалению. Но везде, где большие скопления людей, такое может случиться в период эпидемий. И все превращается в массовые заболевания. Очень надеюсь, что все ребята в ближайшее время восстановятся и вернутся на лыжню», – сказал Бородавко. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
