Уле Эйнар Бьорндален: «Развитие лыжных гонок идет в неправильном направлении, это катастрофа»

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением об отсутствии конкуренции в лыжных гонках.

«Мне кажется, что развитие лыжных гонок идет в совершенно неправильном направлении, это, прямо скажем, катастрофа. FIS несет за это ответственность.

Я не уверен, что вносит такой же вклад, как , и я надеюсь, что они придут к тому, чтобы больше стран получали достаточную поддержку. IBU и биатлон неслучайно находятся там, где они сейчас. Годами они поддерживали более слабые страны – и продолжают это делать.

Думаю, ситуация с конкуренцией – это самая большая проблема для лыжных гонок. И что все больше стран действительно нуждаются в возможности инвестировать и привлечь новых спортсменов», – сказал Бьорндален.