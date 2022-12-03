Дмитрий Губерниев: «Коростелев сейчас 100% побеждал бы норвежцев. Остается посетовать, что большинство телезрителей РФ не видит это великолепие»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу лыжника Савелия Коростелева на этапе Кубке России в Вершине Теи.

Сегодня Коростелев выиграл классический спринт, вторым стал Сергей Ардашев, третьим – Александр Большунов.

«Остается лишний раз погоревать, что российских лыжников нет сейчас на Кубке мира. Коростелев в полном порядке, просто красавчик! Большунов по‑прежнему не умеет проигрывать, Саше надо продолжать держать удар.

В плотной борьбе на финише он практически бросил борьбу, когда понял, что Коростелев его обходит. Большунов не в самом лучшем состоянии сейчас, но Коростелев в полном порядке.

Этот год мог бы быть годом Коростелева, он бы сейчас проезжал по призам на этапах Кубка мира, учитывая его феноменальную форму на старте сезона. Он бы 100% побеждал сейчас норвежцев. Можно только восхищаться им. И мама его блестяще бегала на лыжах, и отец – крепкий спортсмен. Генетически одаренный паренек.

В призы попала дочь Натальи Барановой Алена. Видите, какая у нас генетически одаренная команда. Остается только посетовать, что большинство телезрителей Российской Федерации не видит все это великолепие», – сказал Губерниев.

Большунов не стал общаться с журналистами после третьего места в спринте на Кубке России