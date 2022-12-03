Дмитрий Губерниев: «Коростелев сейчас 100% побеждал бы норвежцев. Остается посетовать, что большинство телезрителей РФ не видит это великолепие»

Теги телевидение Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев сборная Норвегии Кубок России Александр Большунов Савелий Коростелев Лыжи

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу лыжника Савелия Коростелева на этапе Кубке России в Вершине Теи.

Сегодня Коростелев выиграл классический спринт, вторым стал Сергей Ардашев, третьим – Александр Большунов.

«Остается лишний раз погоревать, что российских лыжников нет сейчас на Кубке мира. Коростелев в полном порядке, просто красавчик! Большунов по‑прежнему не умеет проигрывать, Саше надо продолжать держать удар.

В плотной борьбе на финише он практически бросил борьбу, когда понял, что Коростелев его обходит. Большунов не в самом лучшем состоянии сейчас, но Коростелев в полном порядке.

Этот год мог бы быть годом Коростелева, он бы сейчас проезжал по призам на этапах Кубка мира, учитывая его феноменальную форму на старте сезона. Он бы 100% побеждал сейчас норвежцев. Можно только восхищаться им. И мама его блестяще бегала на лыжах, и отец – крепкий спортсмен. Генетически одаренный паренек.

В призы попала дочь Натальи Барановой Алена. Видите, какая у нас генетически одаренная команда. Остается только посетовать, что большинство телезрителей Российской Федерации не видит все это великолепие», – сказал Губерниев.

Большунов не стал общаться с журналистами после третьего места в спринте на Кубке России

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