Дмитрий Васильев: «Статус, уровень уважения Большунова еще больше вырос в глазах болельщиков. Он с достоинством и мужеством вышел из конфликта с Бакуровым»

Васильев: статус Большунова вырос, он достойно вышел из конфликта с Бакуровым.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что статус трехкратного чемпиона ОИ по лыжным гонкам Александра Большунова вырос в глазах болельщиков.

В начале декабря Большунов извинился за ситуацию на Кубке России в Кировске, где он толкнул лыжника Александра Бакурова после гонки.

«Надо подвести итог всей ситуации с Большуновым: Александр вышел с достоинством и мужеством из этого конфликта. Он извинился за свое поведение, это делает ему честь. Его статус, уровень уважения еще больше вырос в глазах болельщиков. Не каждый может после такого хейта, который на него обрушился, набраться мужества и извиниться. Это дорогого стоит», – заявил Васильев.

Большунов извинился, но как! Обвинил всех вокруг, поблагодарил спонсора за церковь

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
