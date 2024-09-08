Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024

7 сентября в Альметьевске (Республика Татарстан) прошел полумарафон от организаторов TIMERMAN. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 10 км и 3 км.

Победителями стали Вадим Миронов (КМС по легкой атлетике) и Альфия Валеева (тренер по бегу).

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Вадим Миронов – 1:12:11 Ирек Мубаракшин – 1:15:49 Вячеслав Соколов – 1:18:45

21,1 км, женщины

Альфия Валеева – 1:34:21 Майя Однокурцева – 1:35:50 Мария Густова – 1:36:45

10 км, мужчины

Игорь Головин – 33:01 Роберт Шамсутдинов – 33:34 Нияз Садыков – 34:04

10 км, женщины

Зинаида Обручкова – 36:17 Александра Сабирзянова – 39:13 Екатерина Чернышева – 41:40

3 км, мужчины

Марат Зиятдинов – 10:05 Анвар Гилязов – 10:09 Максим Смирнов – 10:12

3 км, женщины

Вероника Завязкина – 10:35 Марьям Загитова – 11:12 Мария Болтачева – 11:22

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора . Фотографии доступны по ссылке .