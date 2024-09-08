Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
7 сентября в Альметьевске (Республика Татарстан) прошел полумарафон от организаторов TIMERMAN. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 10 км и 3 км.
Победителями стали Вадим Миронов (КМС по легкой атлетике) и Альфия Валеева (тренер по бегу).
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Вадим Миронов – 1:12:11
Ирек Мубаракшин – 1:15:49
Вячеслав Соколов – 1:18:45
21,1 км, женщины
Альфия Валеева – 1:34:21
Майя Однокурцева – 1:35:50
Мария Густова – 1:36:45
10 км, мужчины
Игорь Головин – 33:01
Роберт Шамсутдинов – 33:34
Нияз Садыков – 34:04
10 км, женщины
Зинаида Обручкова – 36:17
Александра Сабирзянова – 39:13
Екатерина Чернышева – 41:40
3 км, мужчины
Марат Зиятдинов – 10:05
Анвар Гилязов – 10:09
Максим Смирнов – 10:12
3 км, женщины
Вероника Завязкина – 10:35
Марьям Загитова – 11:12
Мария Болтачева – 11:22
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора. Фотографии доступны по ссылке.
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