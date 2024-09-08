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Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024

7 сентября в Альметьевске (Республика Татарстан) прошел полумарафон от организаторов TIMERMAN. Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 10 км и 3 км. 

Победителями стали Вадим Миронов (КМС по легкой атлетике) и Альфия Валеева (тренер по бегу).

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины 

  1. Вадим Миронов – 1:12:11

  2. Ирек Мубаракшин – 1:15:49

  3. Вячеслав Соколов – 1:18:45

21,1 км, женщины 

  1. Альфия Валеева – 1:34:21

  2. Майя Однокурцева – 1:35:50

  3. Мария Густова – 1:36:45

10 км, мужчины 

  1. Игорь Головин – 33:01

  2. Роберт Шамсутдинов – 33:34

  3. Нияз Садыков – 34:04

10 км, женщины

  1. Зинаида Обручкова – 36:17

  2. Александра Сабирзянова – 39:13

  3. Екатерина Чернышева – 41:40

3 км, мужчины

  1. Марат Зиятдинов – 10:05

  2. Анвар Гилязов – 10:09

  3. Максим Смирнов – 10:12

3 км, женщины 

  1. Вероника Завязкина – 10:35

  2. Марьям Загитова – 11:12

  3. Мария Болтачева – 11:22

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора. Фотографии доступны по ссылке.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Timerman
Полумарафон
любительский спорт
Бег
Забег
Календарь стартов
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