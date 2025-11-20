3

Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»

Журова высказалась об идее олимпийского перемирия на время Игр-2026.

Депутат Госдумы, чемпионка ОИ по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что инициатива олимпийского перемирия может не принести фактической пользы.

В среду Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к олимпийскому перемирию во всех вооруженных конфликтах на время зимних Игр-2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Это делается каждую Олимпиаду. Дань традициям, часть олимпийского ритуала. Дальше ничего из этого не будет, несильно придерживаются этого. Фактически ничего это не несет.

Страны, которые не соблюдают это олимпийское перемирие, не будут дисквалифицированы или оштрафованы. Понимаю, что кто-то пытается кричать в эту сторону. Но тогда и Украина будет кричать в нашу сторону, потому что они находятся в конфликте. Тогда и Израиль полетит.

Думаю, этот ящик Пандоры МОК не захочет открывать. Будет все как есть. Но документ этот принимается каждую Олимпиаду», – сказала Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
ООН
logoСветлана Журова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Васильев об олимпийском перемирии: «Проводить этот шаг в одностороннем порядке нет никакого смысла, это не тот мир, о котором можно говорить»
20 ноября, 11:46
Глава МОК Ковентри: «Нам надо обеспечить, чтобы сила спорта была способна строить мосты и объединять нас. Мы верим в это в олимпийском движении»
20 ноября, 06:18
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к олимпийскому перемирию на время Игр-2026
20 ноября, 00:25
Главные новости
Коньки. Кубок мира. 2-й этап. Коржова заняла 11-е место на дистанции 3000 м
сегодня, 02:26
Шорт-трек. Мировой тур. 3-й этап. Крылова выступит в утешительном полуфинале, Николаев, Посашков и Матвеева – в утешительных четвертьфиналах
сегодня, 00:02
Российские шорт-трекисты прибыли в Польшу для участия в этапе Мирового тура
19 ноября, 14:38
Светлана Журова: «Россия к древним Олимпийским играм имеет большее отношение, чем Америка, Япония и многие другие. Выбрасывать нас из олимпийской семьи неприемлемо»
19 ноября, 12:00
Тренер конькобежцев Саютин об этапе Кубка мира в США: «Приняли нас хорошо, негатива никакого нет, много дружелюбных высказываний»
18 ноября, 17:47
Журова о комментировании новостей: «Одна из моих функций – доносить то, что происходит у нас в Думе, особенно в спортивной части»
17 ноября, 10:55
Фемке Кок установила мировой рекорд на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити
17 ноября, 07:57
Светлана Журова: «Для нас тема с олимпийским перемирием звучит остро сейчас, но на самом деле это было всегда. Это в том числе и элемент привлечения внимания к Играм»
16 ноября, 12:51
Коньки. Кубок мира. 1-й этап. Коржова заняла третье место на дистанции 3000 метров в дивизионе В
14 ноября, 19:52
Журова о трансгендерах в спорте: «Они нарушают права женщин. У них должен быть отдельный формат, а не ситуация, при которой они пользуются лазейкой и участвуют в соревнованиях»
10 ноября, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
22 мая 2024, 10:41
«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах
11 января 2024, 18:54