Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»

Журова высказалась об идее олимпийского перемирия на время Игр-2026.

Депутат Госдумы, чемпионка ОИ по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что инициатива олимпийского перемирия может не принести фактической пользы.

В среду Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к олимпийскому перемирию во всех вооруженных конфликтах на время зимних Игр-2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Это делается каждую Олимпиаду. Дань традициям, часть олимпийского ритуала. Дальше ничего из этого не будет, несильно придерживаются этого. Фактически ничего это не несет.

Страны, которые не соблюдают это олимпийское перемирие, не будут дисквалифицированы или оштрафованы. Понимаю, что кто-то пытается кричать в эту сторону. Но тогда и Украина будет кричать в нашу сторону, потому что они находятся в конфликте. Тогда и Израиль полетит.

Думаю, этот ящик Пандоры МОК не захочет открывать. Будет все как есть. Но документ этот принимается каждую Олимпиаду», – сказала Журова.