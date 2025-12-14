  • Спортс
  • Гуляев о допуске юниоров к соревнованиям: «Надеемся, что решение совета ISU будет положительным. На юниорский ЧМ в этом году мы не попадаем»
Глава Союза конькобежцев России: обратились в ISU по поводу допуска юниоров.

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что организация ожидает решения Международного союза конькобежцев (ISU) по поводу допуска российских юниоров.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал рекомендацию допускать к соревнованиям участников юношеских турниров из России и Беларуси с флагом и гимном. 

– МОК рекомендовал допустить юниоров. Уже связывались с ISU по этому поводу?

– Письмо в ISU написали. Надеемся, что решение совета будет положительным. Я имею в виду, положительным в части допуска российских юниоров к участию в международных стартах. Я, во всяком случае, очень на это надеюсь. Но там, как говорится, поживем-увидим.

– На юниорский чемпионат мира есть шансы в этом году?

– В этом году однозначно на чемпионат мира мы не попадаем. Потому что не просто все желающие, скажем так, могут принять участие в чемпионате мира. Есть система отбора, квалификации. Но я очень надеюсь, что на один из этапов юниорского Кубка мира мы все‑таки в этом сезоне попасть сможем. Это, можно сказать, мое новогоднее желание, – сказал Гуляев.

Почему МОК опомнился только 4 года спустя? О допуске наших юниоров

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
отстранение и возвращение России
Николай Гуляев
