Гуляев о допуске юниоров к соревнованиям: «Надеемся, что решение совета ISU будет положительным. На юниорский ЧМ в этом году мы не попадаем»

Глава Союза конькобежцев России: обратились в ISU по поводу допуска юниоров.

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что организация ожидает решения Международного союза конькобежцев (ISU ) по поводу допуска российских юниоров.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал рекомендацию допускать к соревнованиям участников юношеских турниров из России и Беларуси с флагом и гимном.

– МОК рекомендовал допустить юниоров. Уже связывались с ISU по этому поводу?

– Письмо в ISU написали. Надеемся, что решение совета будет положительным. Я имею в виду, положительным в части допуска российских юниоров к участию в международных стартах. Я, во всяком случае, очень на это надеюсь. Но там, как говорится, поживем-увидим.

– На юниорский чемпионат мира есть шансы в этом году?

– В этом году однозначно на чемпионат мира мы не попадаем. Потому что не просто все желающие, скажем так, могут принять участие в чемпионате мира. Есть система отбора, квалификации. Но я очень надеюсь, что на один из этапов юниорского Кубка мира мы все‑таки в этом сезоне попасть сможем. Это, можно сказать, мое новогоднее желание, – сказал Гуляев.

