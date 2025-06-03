Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
Александра Саютина высказалась о сравнениях с Каролиной Костнер.
Саютина занималась фигурным катанием до 2017 года, сейчас она выступает в конькобежном спорте.
– Тебя сравнивали с Каролиной Костнер из-за роста. Как ты к этому относилась?
– Меня это не напрягало. Сравнения с Каролиной из-за нашего высокого роста мне нравились. Она же всегда красиво каталась. Мне всегда ее ставили в пример в катании, в мастерстве. Костнер хотелось подражать.
Высокий рост будто бы даже красивее смотрится, чем рост пониже. Никак не хочу обидеть сейчас девочек с невысоким ростом. Просто круто, когда у тебя длинные ноги. Элементы смотрятся иначе, – сказала Саютина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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