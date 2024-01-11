«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах

Теги сборная России шорт-трек сборная России (шорт-трек) женское катание Семен Елистратов Алина Загитова Коньки/шорт-трек

Семен Елистратов предложил устроить шоу-соревнования с фигуристами и хоккеистами.

Елистратов – олимпийский чемпион Сочи-2014 по шорт-треку.

– Что нужно сделать, чтобы продвинуть шорт-трек? Может, устроить какие-то челленджи с фигуристами? Готовы были бы посоревноваться с той же Загитовой?

– Мне надо голым пробежаться по Уфе. Представляете, олимпийский чемпион Семен Елистратов бежит голым по Уфе. Тогда внимание будет максимальное!

Если говорить серьезно, то стоит сделать старты с другими видами спорта, где примут участие другие спортсмены с большим фамилий. Это хорошая идея.

Мне кажется, было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, конькобежного спорта, хоккея и фигурного катания. Попробовать дорожку в 200 метров, всех собрать и устроить соревнования.

Было бы классно. Потом все эти спортсмены перейдут в фигурное катание и будут пытаться там исполнять элементы, а потом перейдем в хоккей. Такой вариант выглядит самым очевидным, – сказал Елистратов.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий