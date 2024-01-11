«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах

Семен Елистратов предложил устроить шоу-соревнования с фигуристами и хоккеистами.

Елистратов – олимпийский чемпион Сочи-2014 по шорт-треку.

– Что нужно сделать, чтобы продвинуть шорт-трек? Может, устроить какие-то челленджи с фигуристами? Готовы были бы посоревноваться с той же Загитовой?

– Мне надо голым пробежаться по Уфе. Представляете, олимпийский чемпион Семен Елистратов бежит голым по Уфе. Тогда внимание будет максимальное!

Если говорить серьезно, то стоит сделать старты с другими видами спорта, где примут участие другие спортсмены с большим фамилий. Это хорошая идея.

Мне кажется, было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, конькобежного спорта, хоккея и фигурного катания. Попробовать дорожку в 200 метров, всех собрать и устроить соревнования.

Было бы классно. Потом все эти спортсмены перейдут в фигурное катание и будут пытаться там исполнять элементы, а потом перейдем в хоккей. Такой вариант выглядит самым очевидным, – сказал Елистратов.