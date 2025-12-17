  • Спортс
  • Гуляев о конькобежцах на Кубке мира: «Чудес не бывает, никто не ставил цели быть в финалах и на подиуме. Задача была – завоевать квоты на Олимпиаду»
Гуляев о конькобежцах на Кубке мира: «Чудес не бывает, никто не ставил цели быть в финалах и на подиуме. Задача была – завоевать квоты на Олимпиаду»

Гуляев о выступлении российских конькобежцев на Кубке мира: чудес не бывает.

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев оценил результаты российских спортсменов, допущенных в нейтральном статусе, на Кубке мира.

– Впервые за три года российские спортсмены оказались на международной арене. Как оцените результаты на первых стартах?

– Ну, оценивать – это громко сказано. Я считаю, что главное достижение, в том числе и Союза конькобежцев России, и всего конькобежного спорта России, – это допуск российских спортсменов, пусть и пока в нейтральном статусе, до участия в международных стартах.

И не просто в международных стартах, а в отборе на Олимпийские игры, которые пройдут в феврале 2026 года в Италии. Конькобежцы и представители шорт-трека будут соревноваться в Милане, и наши мастера шорт-трека уже завоевали лицензии для участия в Олимпиаде.

Мы никаких прогнозов не делали. Мы там волею судеб и вообще стечением обстоятельств... Я сейчас не буду вдаваться в детали – это было не очень просто, потому что все страны, в которых нашим спортсменам довелось принимать участие в соревнованиях, не относятся к категории дружественных. Это была отдельная история, некий вызов.

Мы, слава богу, со всем справились. Поэтому мы уже там. Но если говорить образно, пока мы только чуть-чуть приоткрыли щель и пытаемся нащупать почву.

– Сильно ли изменился конькобежный спорт и шорт-трек за время отсутствия россиян?

– Вот это несомненный факт. В конькобежном спорте результаты и уровень результатов вырос очень сильно. И что немаловажно, география стран, представители которых эти результаты показывают, сильно расширилась.

Один факт: Франция абсолютно не конькобежная страна, но представитель этой страны, причем не натурализованный, а именно француз (правда, он занимался роликовым спортом), сейчас занимает первое место в рейтинге ISU на дистанциях 5 км и 10 км. На мой взгляд, это очень показательно.

Представители Чехии, Германии, Норвегии, Новой Зеландии, Австрии сейчас в двадцатке лучших. Я уже не говорю про такие страны, которые традиционно сильны в конькобежном спорте, как Голландия, Норвегия и США.

В шорт-треке та же самая тенденция: и уровень, и заряженность спортсменов на достижение максимального результата прямо ощущается. И это видно по забегам. Наши ребята выглядели достойно, но задач никто им не ставил.

Нужно называть вещи своими именами и отталкиваться от существующих реалий. Чудес, к сожалению, не бывает. Никто не ставил цели быть в финалах и войти на подиум. Основная задача была завоевать квоты на участие в Олимпийских играх, с чем наши ребята, как мне кажется, справились.

– Велико ли наше отставание от конкурентов?

– Конькобежный спорт — это все-таки спорт очень объективный. И у нас пока, к сожалению, из лидеров только Ксения Коржова допущена. Это не значит, что лидеры российского конькобежного спорта сильно отстают.

Просто у них не было возможности соревноваться с ведущими конькобежцами мира, поскольку они не были согласованы в качестве участников международных соревнований под нейтральным статусом. Пока только Ксения хорошо входит в десятку, более-менее, скажем так, приблизилась к лидерам, – сказал Гуляев.

Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: горнолыжница Плешкова, лыжники Коростелев и Непряева, 7 скелетонистов, список обновляется

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РБК
