Коньки. Кубок мира. 4-й этап. Семенова выиграла масс-старт в дивизионе B

Российская конькобежка Семенова выиграла масс-старт в дивизионе B на Кубке мира.

Россиянка Анастасия Семенова стала первой в масс-старте в дивизионе B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Хамаре. Соревнования проходят с 12 по 14 декабря. Кубок мира по конькобежному спорту 4-й этап Хамар, Норвегия Женщины Масс-старт, дивизион B 1. Анастасия Семенова (Россия) – 8.26,06 2. Марина Зуева (Беларусь) – 8.26,90 3. Лим Ли Вон (Южная Корея) – 8.36,22