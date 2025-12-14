Коньки. Кубок мира. 4-й этап. Семенова выиграла масс-старт в дивизионе B
Российская конькобежка Семенова выиграла масс-старт в дивизионе B на Кубке мира.
Россиянка Анастасия Семенова стала первой в масс-старте в дивизионе B на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Хамаре.
Соревнования проходят с 12 по 14 декабря.
Кубок мира по конькобежному спорту
4-й этап
Хамар, Норвегия
Женщины
Масс-старт, дивизион B
1. Анастасия Семенова (Россия) – 8.26,06
2. Марина Зуева (Беларусь) – 8.26,90
3. Лим Ли Вон (Южная Корея) – 8.36,22
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
