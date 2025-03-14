Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
Захаров поздравил экс-российского конькобежца Семируннего с бронзой ЧМ.
13 марта Владимир Семирунний, сейчас представляющий Польшу, завоевал бронзу на дистанции 5000 метров. Соревнования проходят в норвежском Хамаре.
«Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения. Лишнее подтверждение тому, что труд, труд и только труд может конвертироваться в хорошие, достойные секунды. Особенно на длинных дистанциях», – сказал олимпийский чемпион в шорт-треке, серебряный призер Игр в конькобежном спорте Руслан Захаров.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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