Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»

Захаров поздравил экс-российского конькобежца Семируннего с бронзой ЧМ.

13 марта Владимир Семирунний , сейчас представляющий Польшу, завоевал бронзу на дистанции 5000 метров. Соревнования проходят в норвежском Хамаре.

«Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения. Лишнее подтверждение тому, что труд, труд и только труд может конвертироваться в хорошие, достойные секунды. Особенно на длинных дистанциях», – сказал олимпийский чемпион в шорт-треке, серебряный призер Игр в конькобежном спорте Руслан Захаров .