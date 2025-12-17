Коржова об участии в Кубке мира: «Я изменилась, стала отсекать мелкие переживания – понимаю, что они мне ничего не дадут. Есть цели поважнее»

Конькобежка Коржова поделилась впечатлениями от участия в Кубке мира.

Российская конькобежка Ксения Коржова поделилась впечатлениями от выступлений на этапах Кубка мира в США и Канаде.

Коржова квалифицировалась на Олимпиаду-2026 на дистанции 3000 м.

– Как перенесла высоту Солт-Лейка и Калгари?

– В целом – очень хорошо. Были, конечно, отеки на лице в силу смены часовых поясов. А в остальном без проблем, не считая питания. За океаном оно достаточно жирное – и мясо, и гарниры. Только салаты без жира. Но это тоже не особо повлияло. Вес в порядке, все хорошо.

– История с перелетами, возвращение из Северной Америки в Россию, затем снова в Европу, с пересадками. Как она у тебя прошла? Ты уже упомянула отек.

– Ну отек был исключительно на лице. На теле я не заметила явных признаков, которые у меня бывали раньше. Выполняла все рекомендации. Мы брали с собой компрессионные лосины, коврики, валики, на пересадках делали разминки, растяжки. Проблем не возникло, застоя будто бы не было.

– Джетлаг? Смена часовых поясов?

– Это, конечно, повлияло. Когда мы вернулись домой, я первые два дня все время хотела спать, потом более-менее пришла в себя. <...>

– Изначально на Кубках мира тебя никто не знал, ты толком тоже никого не знала. Затем сразу показала хороший результат, вышла в группу А. Это всегда вызывает интерес у других девушек: кто вышел, кто ушел и так далее. Узнаваемость среди соперниц как-то менялась? Девчонки с тобой начали здороваться, общаться?

– Здоровалась я только с теми, кого знала с юниоров. А кто-то новый... ни с кем не познакомилась.

– Рабочий процесс, все заняты своими задачами. Часто люди не понимают, что спортсмены не на тусовки ездят. Насколько внимательно следила за олимпийскими шансами?

– Мне сказали, что попадаю в пятерку по результату, но я все равно не рассчитывала, особо не надеялась. Была удивлена, что осталась 22-й после третьего этапа Кубка мира, который пропускала, думала, что окажусь гораздо ниже. Понимала, что по очкам могу не отобраться, потому что мне не хватит немного, но сильно не переживала. В итоге – 17-я в рейтинге, притом что пропустила один этап. Думаю, это хороший результат.

Переживать о том, что меня не поставили на 5000 м... У меня это не вызывает никаких сожалений. Так сложилось. Все складывается как нужно. Я чувствую, что так оно и должно было быть. И результат 3.59,95 сложился, как должно было быть. И 4.01,74 в Калгари, и 4.04,48 в Хамаре, который прошел для меня легче, потому что голова уже была свободнее.

– Иностранцы сейчас будут так или иначе бегать на международных соревнованиях. Кто-то поедет на чемпионат Европы, кто-то — на другие международные старты. Они будут подходить к Олимпиаде в привычных условиях той конкуренции, которая была на первых этапах Кубка мира. Вы будете сидеть в России и сразу поедете на Олимпиаду. Проговаривали тренировочный план и что думаешь про нервы?

– Тренировочный план, думаю, мы обсудим уже после чемпионата России, на котором сейчас выступим. А насчет того, что выпаду из международной тусовки... Не задумываюсь про это, поэтому не боюсь. Как будет, так будет.

Планирую справляться с проблемой по мере ее проявления, если она вообще наступит. Стараюсь работать головой, контролировать этот момент. Думаю, все должно быть хорошо. Все-таки главный старт в карьере. Дай бог, что сложится.

– Есть ли сейчас ощущение какого-то ментального качественного роста? Коржова до Кубков мира и Коржова после – это разные люди?

– Не полностью, но они отличаются. Стала отсекать мелкие переживания. Понимаю, что они сейчас мне ничего не дадут и нужно это откладывать и решать проблемы потом, если что. Раньше я хотела разобраться со всем разом. Теперь появилось разграничение, потому что понимаю, что есть цели поважнее. И переживания поважнее, – сказала Коржова.