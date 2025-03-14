Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»

Светлана Журова назвала хорошим сигналом снятие санкций с Михаила Дегтярева.

Ранее появилась информация о том, что Евросоюз исключил министра спорта и главу Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярева из санкционных списков

«Снятие санкций – очень важный момент в вопросе возвращения российского спорта. Ему нужно ездить и договариваться. Это хороший сигнал, иначе было бы тяжело. Сейчас, если кто-то приезжает к нам и разговаривает, как Ватанабе (глава Международной федерации гимнастики – Спортс’’), его начинают во всем обвинять.

А так министр спорта может выезжать как глава ОКР. Видимо, есть подвижки и надежды на то, что все будет решаться в пользу спортсменов», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .