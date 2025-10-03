  • Спортс
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»

Журова оценила шансы восстановления в правах Олимпийского комитета России.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России.

Спортсмены смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны, но в тех видах спорта, где МПК выполняет функции международных федераций: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

«Допускаю, что в декабре МОК восстановит ОКР. Есть хороший пример возвращения Паралимпийского комитета России. У МОК не осталось юридических претензий к статусу ОКР, им нечего предъявить нам.

Все предыдущие вопросы по уставу Олимпийского комитета России мы урегулировали. Скорее всего, восстановление ОКР вынесут на голосование исполкома МОК.

Если бы по ПКР голосовала не вся ассамблея Международного паралимпийского комитета, то есть не все члены-страны организации, а только исполком, то не факт, что наших паралимпийцев вернули бы сейчас. Но в случае с ПКР голосовали все страны, это более демократичное голосование, все имеют право голоса. То есть это картина всего мира.

Если будут голосовать все страны, входящие в МОК, голосование будет в пользу нашего восстановления. А получить одобрение от исполкома МОК уже сложнее. Там достаточно стран, которые негативно относятся к России.

Поэтому многое зависит от того, как проведут обработку этих самых членов исполкома МОК. Я знаю, что перед любыми голосованиями в таких организациях стараются лично расположить тех, кто голосует, убедить их в своей правоте. Украина точно так делает, когда поднимается вопрос допуска российских спортсменов», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Наших паралимпийцев пустили на Игры с флагом и гимном! Вот как Россия этого добилась

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
