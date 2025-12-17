Николай Гуляев: «Больше чем уверен, что в ближайшее время мы вернемся уже по-настоящему и будем представлять свою страну с флагом и гимном»

Николай Гуляев: уверен, в ближайшее время спортсменов допустят с флагом и гимном.

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев считает, что российские конькобежцы и шорт-трекисты скоро смогут вернуться на международные соревнования с флагом и гимном страны.

На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) допускает россиян в нейтральном статусе после проверки.

– Ряд наших сильнейших спортсменов не были допущены. Когда то же самое случилось со спортсменами Беларуси, Союз конькобежцев страны подал апелляцию. Почему мы не стали подавать?

– Можно поинтересоваться результатом этой апелляции? Я ответил на ваш вопрос.

– Среди тех, кого не допустили, была и Дарья Качанова. Позже по собственной инициативе подала апелляцию в CAS, которую отклонили. Союзом конькобежцев предлагалась поддержка ей в этом вопросе.

– Это было личное решение спортсменки, потому что условия, предложенные нам Международным союзом конькобежцев, были озвучены. Мы их приняли, и, естественно, какие апелляции и какие комментарии могли быть?

Все очень просто: «Мы можем вас допустить, но на таких и таких условиях. Принимаются? Принимаются». Какие разговоры, какие апелляции и вопросы после этого могут быть?

– Раз уж речь зашла о судах, недавно стало известно, что CAS одобрил иск наших лыжников, и это значит, что они тоже впервые за три года возвращаются на международные старты. Это уже третье решение CAS в пользу допуска россиян с октября. И можем ли мы говорить о том, что лед тронулся и Россия постепенно возвращается в международный спорт?

– Считаю, что мы обязаны об этом говорить, потому что это уже неоспоримые факты. И такое решение CAS говорит о том, что зачастую международные федерации в угоду каким-то политическим или каким бы то ни было интересам принимают решения, которые противоречат и принципам спорта, и олимпизма.

Все-таки справедливость в данном случае восстанавливается, и пусть медленно, но верно российские спортсмены возвращаются на международную арену.

Я больше чем уверен, что в ближайшее время мы вернемся уже по-настоящему. Я сейчас не говорю про спортивный результат, это отдельная история, а именно что мы будем представлять свою страну с флагом и гимном.

Гимн – это уже квинтэссенция успеха, потому что он исполняется только в честь победителя. И я уверен, что во многих видах спорта российские спортсмены вернутся и сделают это триумфально. Это как раз основная задача – чтобы вернуться не просто участниками международных соревнований, а войти в число лидеров, как это было ранее, – сказал Гуляев.

