  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Николай Гуляев: «Больше чем уверен, что в ближайшее время мы вернемся уже по-настоящему и будем представлять свою страну с флагом и гимном»
0

Николай Гуляев: «Больше чем уверен, что в ближайшее время мы вернемся уже по-настоящему и будем представлять свою страну с флагом и гимном»

Николай Гуляев: уверен, в ближайшее время спортсменов допустят с флагом и гимном.

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев считает, что российские конькобежцы и шорт-трекисты скоро смогут вернуться на международные соревнования с флагом и гимном страны.

На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) допускает россиян в нейтральном статусе после проверки.

– Ряд наших сильнейших спортсменов не были допущены. Когда то же самое случилось со спортсменами Беларуси, Союз конькобежцев страны подал апелляцию. Почему мы не стали подавать?

– Можно поинтересоваться результатом этой апелляции? Я ответил на ваш вопрос.

– Среди тех, кого не допустили, была и Дарья Качанова. Позже по собственной инициативе подала апелляцию в CAS, которую отклонили. Союзом конькобежцев предлагалась поддержка ей в этом вопросе.

– Это было личное решение спортсменки, потому что условия, предложенные нам Международным союзом конькобежцев, были озвучены. Мы их приняли, и, естественно, какие апелляции и какие комментарии могли быть?

Все очень просто: «Мы можем вас допустить, но на таких и таких условиях. Принимаются? Принимаются». Какие разговоры, какие апелляции и вопросы после этого могут быть?

– Раз уж речь зашла о судах, недавно стало известно, что CAS одобрил иск наших лыжников, и это значит, что они тоже впервые за три года возвращаются на международные старты. Это уже третье решение CAS в пользу допуска россиян с октября. И можем ли мы говорить о том, что лед тронулся и Россия постепенно возвращается в международный спорт?

– Считаю, что мы обязаны об этом говорить, потому что это уже неоспоримые факты. И такое решение CAS говорит о том, что зачастую международные федерации в угоду каким-то политическим или каким бы то ни было интересам принимают решения, которые противоречат и принципам спорта, и олимпизма.

Все-таки справедливость в данном случае восстанавливается, и пусть медленно, но верно российские спортсмены возвращаются на международную арену.

Я больше чем уверен, что в ближайшее время мы вернемся уже по-настоящему. Я сейчас не говорю про спортивный результат, это отдельная история, а именно что мы будем представлять свою страну с флагом и гимном.

Гимн – это уже квинтэссенция успеха, потому что он исполняется только в честь победителя. И я уверен, что во многих видах спорта российские спортсмены вернутся и сделают это триумфально. Это как раз основная задача – чтобы вернуться не просто участниками международных соревнований, а войти в число лидеров, как это было ранее, – сказал Гуляев.

Оттепель для нашего спорта: возвращают флаг, допускают игровиков, МОК отменил бан юношей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РБК
logoсборная России жен (шорт-трек)
logoсборная России (шорт-трек)
logoсборная России жен (коньки)
Николай Гуляев
logoсборная России (коньки)
отстранение и возвращение России
logoISU
ФКСР (Союз конькобежцев России)
logoCAS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Николай Гуляев: «Наших ребят на Кубке мира встретили по-доброму и радушно. Мы были готовы к худшему, но никаких провокационных акций не было»
сегодня, 20:15
Гуляев о конькобежцах на Кубке мира: «Чудес не бывает, никто не ставил цели быть в финалах и на подиуме. Задача была – завоевать квоты на Олимпиаду»
сегодня, 20:08
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: горнолыжница Плешкова, лыжники Коростелев и Непряева, 7 скелетонистов, список обновляется
сегодня, 15:21
Главные новости
Николай Гуляев: «Наших ребят на Кубке мира встретили по-доброму и радушно. Мы были готовы к худшему, но никаких провокационных акций не было»
сегодня, 20:15
Гуляев о конькобежцах на Кубке мира: «Чудес не бывает, никто не ставил цели быть в финалах и на подиуме. Задача была – завоевать квоты на Олимпиаду»
сегодня, 20:08
Коржова об участии в Кубке мира: «Я изменилась, стала отсекать мелкие переживания – понимаю, что они мне ничего не дадут. Есть цели поважнее»
сегодня, 14:54
Саютина об отборе на Олимпиаду: «Слышала, что я запасная, но пока что это мне ничего не дает. Будем надеяться на лучший расклад»
15 декабря, 12:16
Анастасия Семенова: «Борьба на международном уровне очень жесткая. В дивизионе В вообще нет уважения к соперникам – прилетало и по лицу, и толкали, и пинали»
15 декабря, 11:26
Российская конькобежка Семенова квалифицировалась на Олимпийские игры в масс‑старте
14 декабря, 15:26
Коньки. Кубок мира. 4-й этап. Семенова выиграла масс-старт в дивизионе B
14 декабря, 11:19
Гуляев о допуске юниоров к соревнованиям: «Надеемся, что решение совета ISU будет положительным. На юниорский ЧМ в этом году мы не попадаем»
14 декабря, 10:40
Конькобежка Коржова квалифицировалась на Олимпиаду на дистанции 3000 м
13 декабря, 17:59
Коньки. Кубок мира. 4-й этап. Коржова победила на 1000 м в дивизионе В
13 декабря, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»
20 ноября, 12:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
22 мая 2024, 10:41