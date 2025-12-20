Семенова о Кубке мира: «По ходу всех четырех этапов мы узнавали все новые и новые правила. Это касается не только нашей команды»

Конькобежка Семенова рассказала о неразберихе в правилах на Кубке мира.

Российская конькобежка Анастасия Семенова рассказала о неразберихе в правилах на Кубке мира.

– Ты бежала четыре этапа Кубка мира. На каждом из них был масс-старт. Но в итоге ты стартовала на Кубках мира в масс-стартах шесть раз. Объясни, почему так получилось.

– Причина в том, что перед первым масс-стартом мы не до конца ознакомились с регламентом стартов и нюансами, которые могут быть. Точнее, в правилах были описаны не все моменты, и было непонятно, как их трактовать. Из-за этого по ходу всех четырех этапов мы узнавали все новые и новые правила. Это касается не только нашей команды, а всех спортсменов, потому что речь о нововведениях текущего сезона. Например, на первом этапе в США я могла сразу же выступать в группе А, потому что в группе Б я стала четвертой и пришла к финишу, а оказывается, у четвертых мест учитываются только очки, набранные на промежуточных финишах. Это стало нашим первым удивлением, мы ходили к судьям и пытались выяснить – почему. И нам объяснили.

На следующем этапе в Калгари я выиграла группу Б и вышла в группу А с первого места. По правилам, первая тройка группы Б может сразу бежать в группе А на этом же этапе либо перенести свой переход на следующий. В целом, ты не теряешь в этой ситуации ничего, потому что, если ты даже побежишь в группе А, на следующем этапе ты все равно будешь тоже бежать в группе А.

– В России все иначе?

– У нас мы никогда не набираем промежуточные очки, даже никогда об этом не думали. На Кубке мира все иначе: первая шестерка на финише идет по времени, а затем уже люди выстраиваются по очкам с промежуточных финишей. Поэтому независимо от того, каким ты пришел, ты все равно опускаешься очень низко. В идеале на первом этапе нужно было сразу выходить в группу А и задерживаться там. У меня получилось, что в США я не вышла, а на втором не набирала промежуточные очки, это еще один нюанс, который мы упустили. Поэтому постоянно приходилось переходить из группы А в группу Б, из группы Б в группу А.

На третьем и четвертом этапах уже начинает играть роль общая сумма набранных баллов, и люди, которые постоянно бегут в группе А, получают преимущество. Это могут быть спортсмены, которые, может быть, в каких-то аспектах и слабее, но за счет того, что они берут один промежуточный финиш на каждом этапе, они спокойно остаются в группе А и не вылетают. Из группы Б в этой ситуации выйти очень тяжело, потому что ты не наберешь достаточно очков, чтобы задержаться в группе А, даже с первого места группы Б. Поэтому я постоянно мигрировала между этими двумя группами.

– Я правильно понимаю, что эти правила стали сюрпризом не только для тебя, но и для других спортсменок?

– Многие не разобрались, потому что, например, правило о том, что, оказавшись в призах в группе Б, можешь на этом же этапе стартовать в группе А, было неочевидно. Как и то, что место в группе А на следующем этапе в любом случае остается за тобой. Арифметика такая: в масс-старте группы А стартуют 24 человека. Из них четверо – занявшие с первого по четвертое место утром в группе Б, еще трое – те, кто прошел с предыдущего этапа Кубка мира. То есть чтобы они тебя не «выбили», ты должна в общем зачете быть в числе первых 17. А это изначально никто не учитывал, очень многие на этом пролетели.

Плюс на последнем этапе в Хамаре мы узнали еще одно правило: четвертый человек из группы Б проходит на этот же этап в группу А по промежуточным, а не финишным очкам. Но если кто-то из первой тройки набрал максимум промежуточных очков, четвертый не проходит. Поэтому на масс-старте в Хамаре Марина Зуева собрала со мной все промежуточные очки, и четвертый человек просто не прошел в группу А, где вечером стартовали 23, а не 24 человека.

– У тебя не возникало ощущения, что в ISU на ходу все это придумывают?

– Мы все не понимали, почему сразу в правилах нет конкретики. И немного, конечно, были дезориентированы. Повторюсь, это относится не только к нашей делегации, а вообще ко всем. Все страны были обескуражены, потому что никто не понимал, что происходит. Проблема была не только у нас, – сказала Семенова.