Пробежать по улицам в городе студентов: история Томского полумарафона, трасса, отзывы участников

Все о сибирском старте.

Информация о забеге:

Дата проведения: 8 сентября 2024 года

Место проведения: Томск, Россия

Дистанции: 21,1 км, 10 км, 5 км, детский забег 1 км, эстафеты 21,1 км и 10 км, северная ходьба 10 км и 5 км

Официальный сайт: tomskmarathon.ru

Регистрация: tomskmarathon.ru/halfmarathon24/registration_hm24/ – открыта до 7 сентября 2024 года .

Группа ВКонтакте: vk.com/tomskmarathon

Telegram-канал: t.me/tomskmarathon

Контакты для связи: почта – info@tomskmarathon.ru, чат в Telegram – https://t.me/+RUs6b6TnS-kBPyjT

В Томске ежегодно проходит серия беговых событий, которые организовывает городское сообщество Tomsk Marathon. Среди стартов клуба выделяются:

Томский полумарафон – масштабный забег, который включает несколько дистанций;

«Космический марафон» – праздничный апрельский старт, посвященный Дню космонавтики;

пробег имени Василия Удута – легендарное событие, которое проходит в Томске с 1960 года.

Главным соревнованием можно назвать Томский полумарафон – у него интересная история, и она началась еще в СССР. В 2024 году старт совпадает с юбилеем Томска – городу исполняется 420 лет.

Почему томичи стали проводить старт: сибирский «Кедр» и миф о Фидиппиде

Томичи создали первое городское беговое сообщество – клуб любителей бега «Кедр» – в 1983 году. Лидером проекта стал местный атлет-энтузиаст Владимир Манылов. Он вместе с другими спортсменами решил развивать беговую культуру в родном городе, вдохновившись любительскими клубами в Зеленограде и Королеве.

Благодаря «Кедру» в 1983 году состоялся первый городской марафон, посвященный Дню защиты детей. Девиз забега – «Бегающий ребенок не болеет», а название – «Мой марафон». Придумывая название, организаторы вдохновлялись мифом о греческом воине Фидиппиде. Согласно одной из многочисленных интерпретаций легенды, боец бежал в Афины, чтобы сообщить о победе при городе Марафон. Гонец смог донести весть, но тут же умер от изнеможения. Идея организаторов заключалась в том, что у каждого свой марафон и свои результаты.

«Мой марафон» регулярно проводился в Томске вплоть до 2017 года. За это время в соревновании приняли участие спортсмены из России, Казахстана и США. А рекорд трассы – 2:51 – установил иркутский мастер спорта Леонид Власов.

Профессиональные марафонцы в Томске, 1980-е.

Второй старейший забег Томска – памятный пробег имени Василия Удута. Он, как и марафон, ежегодно проходил в городе. С 1960 по 1995 год пробег назывался «Томск – Басандайка – Томск», и впервые его организовал сибирский тренер Василий Удут. Потом случился 10-летний перерыв в истории пробега, но в 2005-м старт снова начали проводить под другим названием, которое чтило память Василия Удута. Томичи до сих пор участвуют в легендарном спортивном событии: оно проходит каждый год и проводит его Tomsk Marathon.

Пробег «Томск – Басандайка – Томск», 1970-е.

Марафон в Томске сейчас: сообщество Tomsk Marathon, сертификат AIMS и большие амбиции

Сейчас главными беговыми событиями в Томске руководит сообщество Tomsk Marathon, которое основал местный спортсмен Александр Гордиевских. История клуба началась в 2017 году, когда Гордиевских общался с приятелем, деканом Томского государственного университета (ТГУ) Ильей Мясниковым. Мужчины разговаривали о спорте и вдруг поняли, что в Томске нет официального марафона – с международным сертификатом у трассы, зарубежными атлетами, праздничной программой и шумными болельщиками.

Мечтая исправить ситуацию, Гордиевских и Мясников взялись за организацию марафона, и им удалось реализовать масштабную идею. 11 июня 2018 года состоялся первый международный марафон «Ярче». В нем приняло участие около 2 500 человек, включая зарубежных атлетов из Казахстана, США и Испании.

Трасса забега получила престижный сертификат Ассоциации международных марафонов и забегов AIMS. По мнению зарубежных экспертов , маршрут Томского марафона относительно легкий, потому что на трассе нет резких поворотов, затяжных и крутых подъемов.

В 2019 году количество участников выросло до 4100 человек, и в рамках соревнования прошел Кубок России по полумарафону. В следующем году организаторам пришлось убрать из программы марафонскую дистанцию (42,2 км) из-за пандемии COVID-19. Потом, в 2023 году, Tomsk Marathon хотел вернуть главную дистанцию, но внезапно решение отменили из-за непонятных, по словам Александра Гордиевских, погодных условий.

В итоге Томский марафон стал полумарафоном, и пока неизвестно, вернут ли в программу дистанцию 42,2 км. Организаторы преследуют амбициозную цель: стать спортивной столицей Сибири. Удастся ли сообществу обойти Омск, где проходит легендарный Сибирский международный марафон ? Может быть, Томск – лидер лыжного спорта? Остается следить за событиями и участвовать в спортивной жизни города, чтобы ничего не пропустить.

Дистанции и маршруты Томского полумарафона

В 2024 году атлетов ждет четыре дистанции: 21,1 км, 10 км, 5 км и детский забег на 1 км. Еще программа включает северную ходьбу на дистанциях 10 км и 5 км. Старт и финиш для всех участников располагается на Новособорной площади. Сразу после полумарафона начинается велогонка Terra Siberia Tour.

Полумарафонская дистанция 21,1 км

Трасса сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS). Маршрут проходит по центру города: мимо Театрального сквера, Томского государственного университета, особняков Громова и Смирнова. Атлетам нужно преодолеть два круга.

В рамках полумарафона также проходит групповая эстафета. Лимит прохождения для команд и соло-бегунов – 2:50.

Никита Жигулин, участник Томского полумарафона в 2023 и 2024 году: «Трасса полумарафона одна из самых лучших, бежать по центру города – это удовольствие. Прекрасный асфальт, вокруг красивая архитектура, река Томь. Трасса интересная, а, главное, рабочая для спортсмена: есть и спуски, и подъемы. Самый трудный участок на трассе – это подъем от ТГУ (Томского государственного университета – Спортс’’)».

Трасса дистанции 10 км

Трасса включает один круг, который проходит по набережной реки Томи, улице Карла Маркса и проспекту Ленина. Участники этой дистанции частично пробегают маршрут полумарафонцев, но разворачиваются на переулке 1905 года.

В рамках соревнования проходит командная эстафета. Лимит для 10 км составляет 2 часа.

Анна Василиненко, двукратная участница Томского полумарафона: «Трасса Томского полумарафона интересная. Самое сложное – это горка по Ленина до Учебной».

Маршрут на дистанции 5 км

Большая часть маршрута проходит по проспекту Ленина. Спортсмены пробегут мимо Новособорной площади, Городского сада, Пушкинского сквера и Томского электромеханического завода. Лимит для прохождения дистанции – 50 минут.

Детский забег 1 км

Трасса детского забега проходит мимо Новособорной площади и Лагерного сада. Лимит для дистанции не установлен организаторами.

Регистрация и стоимость участия

Прежде чем принимать решение об участии, важно обратить внимание на возрастные ограничения:

21,1 км, эстафета 21,1 км и 10 км – с 16 лет;

5 км, эстафета 10 км – с 12 лет;

детский забег – до 12 лет.

Регистрация на Томский полумарафон открыта до 20:00 7 сентября. Стоимость слотов зависит от вида соревнования:

для всех дистанций и северной ходьбы – 2490 рублей;

детский забег на 1 км – 950 рублей;

эстафеты на 21,1 км и 10 км – 5000 рублей.

Чтобы купить слот, нужно зарегистрироваться на сайте tomskmarathon.ru по номеру телефона. Затем заполнить профиль участника и перейти к регистрации на полумарафон, во время которой необходимо произвести онлайн-оплату.

Выдача стартовых пакетов

В стартовый пакет участника входит:

индивидуальный номер с системой хронометража;

подарки от партнеров;

фирменный пакет полумарафона;

освежающий напиток на финише;

электронный диплом финишера;

памятная медаль на финише, вдохновленная юбилеем Томска.

В день забега стартовые пакеты выдаются только иногородним участникам. Томичи могут забрать стартовые пакеты заранее:

6 сентября, с 17:00 до 20:00;

7 сентября, с 12:00 до 20:00.

Адрес ЭКСПО: Спортмастер PRO, проспект Ленина, 217/22 .

Чтобы получить стартовый пакет, нужны документы:

удостоверение личности;

оригинал медицинской справки , который участник должен обменять на стартовый номер.

Стартовый пакет можно получить за участника по доверенности. Необходимо предоставить документы:

удостоверение личности доверенного лица;

копию удостоверения личности участника;

оригинал медицинской справки участника;

оригинал доверенности (заверять ее у нотариуса не требуется).

Программа забега

8 сентября 2024 года, воскресенье

7:30 – Открытие стартового городка

7:30–8:15 – Выдача стартовых пакетов для иногородних участников

8:00 – Начало работы раздевалок и камер хранения

8:30 – Торжественное открытие мероприятия

8:35 – Начало развлекательных мероприятий

8:43 – Разминка перед стартом с ведущей Настей Глик

8:52 – Приветственное выступление организаторов

8:58 – Шоу барабанов Percussion Project

9:00 – Старт на дистанциях 21,1 (включая эстафету) и 10 км

9:05 – Старт на дистанциях 10 км и 5 км (включая эстафету)

9:08 – Начало северной ходьбы на 10 км и 5 км

9:30–9:45 – Концерт кавер-группы Vinyl

9:50 – Награждение победителей забега на дистанциях 10 км и 5 км

10:15–10:30 Концерт кавер-группы Vinyl

10:40 – Награждение победителей забега на дистанциях 5 км и 10 км с учетом возрастного гандикапа

10:55–11:10 Концерт кавер-группы Vinyl

11:00–12:00 – Выдача стартовых пакетов иногородним участникам детского забега и велогонки

11:20 – Награждение победителей забега на дистанции 21,1 км и эстафет 21,1 км и 10 км

11:40 – Награждение победителей на дистанции 21,1 км с учетом возрастного гандикапа

11:50 – Танцевальное шоу театра YES

11:54 – Разминка для участников детского забега с Настей Глик

11:58 – Шоу барабанов Percussion Project

12:00 – Старт детского забега для мальчиков

12:10 – Старт детского забега для девочек

12:20 – Награждение победителей детского забега

В 12:30 торжественно открывается велогонка Terra Siberia Tour, и спортивный праздник продолжается до вечера.

Как добраться и где жить

Стартовый городок располагается на Новособорной площади. До него нельзя добраться общественным транспортом, потому что в день старта центр города перекроют с 6:00. Об этом предупреждают организаторы мероприятия.

Ольга Ягодина, участница Томского полумарафона в 2023 году: «Было неудобно уезжать – перекрыли выезд от гостиницы, и я до окончания велогонки гуляла в Томске. Зато нагулялась!»

К месту старта можно добраться пешком со стороны Московского тракта, проспекта Фрунзе и Красноармейской улицы.

Чтобы забронировать жилье в Томске, можно воспользоваться сервисом Суточно.ру . Еще стоит посмотреть гостиницы в центре: например, 5-звездочный отель Xander Hotel находится примерно в 6 минутах ходьбы от Новособорной площади. Стоимость номеров начинается от 5500 рублей.

Что посмотреть в Томске

Томск отмечает юбилей – 420 лет, поэтому город наполнен праздничной атмосферой. 7 сентября состоятся концерты групп 5sta Family и TESTOSTERON, а 8 сентября – гастрономический фестиваль «ВКУСНОЕ ТОМСКОЕ» и фестиваль сибирской кухни «Томская кулебяка».

Помимо праздничных событий, можно посетить достопримечательности Томска. В народе его прозвали городом студентов, и в 2015 году этот статус стал официальным – мэрия Томска зарегистрировала товарный знак «студенческая столица России». Дело в том, что в Томске научно-образовательный комплекс – ключевая отрасль экономики, в городе 6 крупных государственных университетов.

Вот что можно посмотреть во время поездки:

Томский государственный университет

Университет был образован в мае 1878 года, он стал первым вузом в Сибири. Туристы могут полюбоваться его главным корпусом, который спроектировал академик Александр Бруни. Здание выполнено в стиле классицизма.

2. Лагерный сад

Парк на правом берегу реки Томи, который объединяет 40 гектаров. Лагерный сад считается памятником природы и археологии, потому что на его территории находили артефакты времен палеолита и средневековья.

3. Набережная реки Томи

Длинная улица вдоль главной реки города, на которой множество достопримечательностей – от Театра драмы до двухметрового памятника Чехову. Последнему принято тереть нос на удачу – а что, если это поможет успешно пробежать Томский полумарафон?

4. Дом с драконами

Загадочная томская достопримечательность, построенная в 1917 году. Ее отличительная черта – 7 деревянных драконов на фасаде. Почему их там возвели? Точной информации нет, только предположения о том, что архитектор увлекался мифологией, или же владелец дома хотел необычный дизайн.

5. Музей истории Томска

Музей поможет узнать историю сибирского региона. 7 и 8 сентября проходит экскурсия «4 века томской истории», которая охватывает XVIl-XX века. Основание Томской крепости, купеческий быт, выдающиеся люди города – вот с чем познакомит экскурсия.

Отзывы участников

Анна Василиненко, любит старты в родном Томске: «В 2021 году участвовала в „Ночном забеге» и Томском полумарафоне на дистанции 10 км. В 2023-м бежала 21,1 км. Также участвовала в „Удута» (памятный пробег имени Василия Удута – Спортс’’), Забеге.РФ, „Космическом марафоне» и беговом триатлоне.

Организация всегда на уровне, группа поддержки отличная. Когда бежишь в своем городе, тебя многие знают и, конечно же, поддерживают: „Давай-давай, молодец!» Это же здорово!»

Ольга Ягодина, мечтала попасть на международный марафон «Ярче»: «Мечтала попасть на марафон „Ярче», но не судьба. В полумарафоне участвовала в 2023 году на дистанции 10 км. На трассе трудностей особо не было, только под конец в сторону финиша – подъем».

Никита Жигулин, поставил личный рекорд на Томском полумарафоне: «Участвую в Томском полумарафоне второй раз, в прошлом году бежал 21,1 км, где смог поставить личный рекорд на этой дистанции – 1:21:33.

Организация томских марафонов всегда на высшем уровне! Хронометрирование, время старта, выдача стартовых пакетов – все всегда вовремя и без лишних задержек, за что огромное спасибо Александру Гордиевских и его команде, которая всегда старается сделать максимум и подарить настоящий праздник спорта всем участникам. Из пожеланий: хотелось бы, чтобы были памятные фирменные футболки».

Фото: vk.com/tomskmarathon ; ru.m.wikipedia.org/wiki ; fs.tonkosti.ru ; tour.tomsk.life