Российская конькобежка Семенова квалифицировалась на Олимпийские игры в масс‑старте

Конькобежка Семенова квалифицировалась на Олимпиаду-2026 в масс‑старте.

Российская конькобежка Анастасия Семенова отобралась на Олимпийские игры 2026 года в масс‑старте.

Сегодня Семенова победила в масс-старте в дивизионе B этапе Кубка мира в норвежском Хамаре, затем заняла 15-е место в дивизионе А.

По итогам четырех этапов Кубка мира Семенова занимает 21-е место в зачете масс-стартов (91 очко), на Игры попадают 24 лучшие спортсменки.