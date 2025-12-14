Российская конькобежка Семенова квалифицировалась на Олимпийские игры в масс‑старте
Конькобежка Семенова квалифицировалась на Олимпиаду-2026 в масс‑старте.
Российская конькобежка Анастасия Семенова отобралась на Олимпийские игры 2026 года в масс‑старте.
Сегодня Семенова победила в масс-старте в дивизионе B этапе Кубка мира в норвежском Хамаре, затем заняла 15-е место в дивизионе А.
По итогам четырех этапов Кубка мира Семенова занимает 21-е место в зачете масс-стартов (91 очко), на Игры попадают 24 лучшие спортсменки.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
