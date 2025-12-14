16

Российская конькобежка Семенова квалифицировалась на Олимпийские игры в масс‑старте

Конькобежка Семенова квалифицировалась на Олимпиаду-2026 в масс‑старте.

Российская конькобежка Анастасия Семенова отобралась на Олимпийские игры 2026 года в масс‑старте.

Сегодня Семенова победила в масс-старте в дивизионе B этапе Кубка мира в норвежском Хамаре, затем заняла 15-е место в дивизионе А. 

По итогам четырех этапов Кубка мира Семенова занимает 21-е место в зачете масс-стартов (91 очко), на Игры попадают 24 лучшие спортсменки. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoсборная России жен (коньки)
Анастасия Семенова
масс-старт (конькобежный спорт)
logoОлимпиада-2026
