  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Николай Гуляев: «Наших ребят на Кубке мира встретили по-доброму и радушно. Мы были готовы к худшему, но никаких провокационных акций не было»
0

Николай Гуляев: «Наших ребят на Кубке мира встретили по-доброму и радушно. Мы были готовы к худшему, но никаких провокационных акций не было»

Николай Гуляев: россияне не сталкивались с негативом на этапах Кубка мира.

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что российские конькобежцы и шорт-трекисты не сталкивались с провокациями после возвращения на международные старты.

– Ощутили ли конькобежцы и шорт-трекисты к себе какую-то неприязнь на этапах Кубка мира?

– Мы были готовы к худшему, скажем так. Никаких явных провокационных акций со стороны болельщиков не было. Спортсмены вполне нормально и даже, можно сказать, по-доброму и радушно встретили наших ребят. И ничего такого, что могло оставить какой-то негативный осадок или неприятные ощущения, на мой взгляд, не было.

Это не значит, что нас встретили с распростертыми объятиями, потому что все-таки вынужденное отсутствие дает о себе знать. И ребята меняются. И в основном те, кто сейчас принимал участие в международных стартах, такого опыта не имели.

Это молодые ребята, поэтому в силу определенных обстоятельств они просто не знают своих соперников. Я имею в виду иностранцев, потому что они раньше с ними нигде не пересекались.

– Были ли какие-то проблемы с визами? Многих российских спортсменов не пустили в Польшу, но шорт-трекистов в итоге пустили.

– Это был целый квест. И я не побоюсь этого слова: мы с этой сложной задачей справились. Не буду вам раскрывать детали, чтобы друзьям из Польши не раскрывать секретов. Факт остается фактом: наши ребята в Польше оказались, и не совсем верно, что в совсем не дружественной стране не было никаких инцидентов.

И раз это все прошло на должном уровне, значит, мы все сделали правильно. Как мы туда добирались – это останется нашим маленьким секретом. Главное, что мы там были, и это было неожиданно для многих так называемых друзей. Мы сделали такой ход конем, финт ушами, как у нас говорят, и мы там оказались, – сказал Гуляев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РБК
logoсборная России (коньки)
logoсборная России жен (коньки)
logoсборная России (шорт-трек)
logoсборная России жен (шорт-трек)
Кубок мира
Николай Гуляев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Гуляев о конькобежцах на Кубке мира: «Чудес не бывает, никто не ставил цели быть в финалах и на подиуме. Задача была – завоевать квоты на Олимпиаду»
сегодня, 20:08
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: горнолыжница Плешкова, лыжники Коростелев и Непряева, 7 скелетонистов, список обновляется
сегодня, 15:21
Гуляев о допуске юниоров к соревнованиям: «Надеемся, что решение совета ISU будет положительным. На юниорский ЧМ в этом году мы не попадаем»
14 декабря, 10:40
Главные новости
Гуляев о конькобежцах на Кубке мира: «Чудес не бывает, никто не ставил цели быть в финалах и на подиуме. Задача была – завоевать квоты на Олимпиаду»
сегодня, 20:08
Коржова об участии в Кубке мира: «Я изменилась, стала отсекать мелкие переживания – понимаю, что они мне ничего не дадут. Есть цели поважнее»
сегодня, 14:54
Саютина об отборе на Олимпиаду: «Слышала, что я запасная, но пока что это мне ничего не дает. Будем надеяться на лучший расклад»
15 декабря, 12:16
Анастасия Семенова: «Борьба на международном уровне очень жесткая. В дивизионе В вообще нет уважения к соперникам – прилетало и по лицу, и толкали, и пинали»
15 декабря, 11:26
Российская конькобежка Семенова квалифицировалась на Олимпийские игры в масс‑старте
14 декабря, 15:26
Коньки. Кубок мира. 4-й этап. Семенова выиграла масс-старт в дивизионе B
14 декабря, 11:19
Гуляев о допуске юниоров к соревнованиям: «Надеемся, что решение совета ISU будет положительным. На юниорский ЧМ в этом году мы не попадаем»
14 декабря, 10:40
Конькобежка Коржова квалифицировалась на Олимпиаду на дистанции 3000 м
13 декабря, 17:59
Коньки. Кубок мира. 4-й этап. Коржова победила на 1000 м в дивизионе В
13 декабря, 14:15
Коньки. Кубок мира. 4-й этап. Саютина стала 18-й на дистанции 1500 м
12 декабря, 23:35
Ко всем новостям
Последние новости
Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»
20 ноября, 12:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
22 мая 2024, 10:41