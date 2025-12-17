Николай Гуляев: «Наших ребят на Кубке мира встретили по-доброму и радушно. Мы были готовы к худшему, но никаких провокационных акций не было»

Николай Гуляев: россияне не сталкивались с негативом на этапах Кубка мира.

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что российские конькобежцы и шорт-трекисты не сталкивались с провокациями после возвращения на международные старты.

– Ощутили ли конькобежцы и шорт-трекисты к себе какую-то неприязнь на этапах Кубка мира?

– Мы были готовы к худшему, скажем так. Никаких явных провокационных акций со стороны болельщиков не было. Спортсмены вполне нормально и даже, можно сказать, по-доброму и радушно встретили наших ребят. И ничего такого, что могло оставить какой-то негативный осадок или неприятные ощущения, на мой взгляд, не было.

Это не значит, что нас встретили с распростертыми объятиями, потому что все-таки вынужденное отсутствие дает о себе знать. И ребята меняются. И в основном те, кто сейчас принимал участие в международных стартах, такого опыта не имели.

Это молодые ребята, поэтому в силу определенных обстоятельств они просто не знают своих соперников. Я имею в виду иностранцев, потому что они раньше с ними нигде не пересекались.

– Были ли какие-то проблемы с визами? Многих российских спортсменов не пустили в Польшу, но шорт-трекистов в итоге пустили.

– Это был целый квест. И я не побоюсь этого слова: мы с этой сложной задачей справились. Не буду вам раскрывать детали, чтобы друзьям из Польши не раскрывать секретов. Факт остается фактом: наши ребята в Польше оказались, и не совсем верно, что в совсем не дружественной стране не было никаких инцидентов.

И раз это все прошло на должном уровне, значит, мы все сделали правильно. Как мы туда добирались – это останется нашим маленьким секретом. Главное, что мы там были, и это было неожиданно для многих так называемых друзей. Мы сделали такой ход конем, финт ушами, как у нас говорят, и мы там оказались, – сказал Гуляев.