«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
Конькобежка Александра Саютина разочарована недопуском на мировую арену.
В сентябре совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от турниров, которое действует с 2022 года.
«Стараемся себя как‑то мотивировать. Конечно, немного разочаровала новость о том, что нас все‑таки не допустили.
Всегда есть над чем работать, нет предела совершенству. Особенно у меня: не имея супермеждународного опыта, хотелось бы, придя на международную арену, выглядеть достойно», – сказала чемпионка России по конькобежному спорту Саютина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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