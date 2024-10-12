«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах

Конькобежка Александра Саютина разочарована недопуском на мировую арену.

В сентябре совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от турниров, которое действует с 2022 года.

«Стараемся себя как‑то мотивировать. Конечно, немного разочаровала новость о том, что нас все‑таки не допустили.

Всегда есть над чем работать, нет предела совершенству. Особенно у меня: не имея супермеждународного опыта, хотелось бы, придя на международную арену, выглядеть достойно», – сказала чемпионка России по конькобежному спорту Саютина .