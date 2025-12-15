  • Спортс
  • Саютина об отборе на Олимпиаду: «Слышала, что я запасная, но пока что это мне ничего не дает. Будем надеяться на лучший расклад»
Саютина об отборе на Олимпиаду: «Слышала, что я запасная, но пока что это мне ничего не дает. Будем надеяться на лучший расклад»

Конькобежка Саютина: благодарна за этот бесценный опыт на международных стартах.

Российская конькобежка Александра Саютина высказалась об участии в этапах Кубка мира.

– В последнем блоке этапов у вас был старт на «Тиалфе». Успели прочувствовать особенную атмосферу?

– Атмосфера была и в правду особенная, волшебная, а полные трибуны зрителей могут только мотивировать. Я, к сожалению, не бежала в группе А на данном этапе Кубка мира, но все равно смогла пропитаться этой атмосферой праздника. В таких условиях хочется бегать и радовать зрителей быстрыми секундами. С каждым этапом Кубка мира уверенность усиливается и мне становилось легче морально.

– Как зашел этап в Хамаре?

– Четвертый этап сложился для меня достаточно необычно. Задержка дистанции длинною в час, новый опыт в группе А и пришлось разминаться на дистанцию аж два раза. Как на меня это повлияло и сказалось ли на результате – я не знаю. Но то, что бежали мы практически в девять вечера – это было что‑то новое для меня. Плюс я поняла, что мне нужно поработать над своим настроем. Пока что этот момент у меня хромает, по ощущениям не хватает опыта в этом. На каждом этапе я пыталась подметить недостатки и над ними поработать. К сожалению, вышло не все, но как говорится, есть над чем работать.

– Вы сфотографировались с памятной табличкой с результатом Светланы Валерьевны Бажановой. Специально ее искали?

– К табличке шла целенаправленно: маме обещала побывать около нее и сфотографироваться! Все таки для нашей семьи это историческое место. Надеюсь, и я когда‑нибудь смогу так же вписать свое имя в историю, это очень круто! Горжусь своими родителями.

– Вы сейчас стоите в запасе на олимпийскую квоту, какие ощущения на этот счет?

– Слышала про запасную, но, к сожалению, пока что это мне ничего не дает. Будем надеяться на лучший расклад! Но в любом случае, я благодарна за этот бесценный опыт на международных стартах. Надеюсь, в следующем сезоне нам выпадет возможность поехать на них в полном составе, – сказала Саютина.

Источник: Матч ТВ
Светлана Бажанова
Александра Саютина
Кубок мира
