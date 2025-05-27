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Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»

Светлана Журова считает, что Мария Ласицкене могла бы стать хорошим тренером.

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ласицкене сегодня объявила, что берет паузу в карьере.

«Я понимаю Ласицкене. У нее уже много званий, она очень многое сделала для российского спорта и нашей страны. Она понимает, что уже и возраст не тот, что подходит время заниматься другими делами. Когда ты достиг мировых высот, хочется все время быть на этом уровне, продолжать отстаивать свое лидерство в мире.

Опыт Ласицкене будет востребован в нашей стране. Надеюсь, она пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению. Как вариант, она могла бы стать хорошим тренером», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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