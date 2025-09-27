«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России

Светлана Журова призвала МОК обратить внимание на допуск паралимпийцев России.

Международный паралимпийский комитет (МПК) ранее объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Не сильно неожиданное решение, потому что в прошлый раз было голосование на грани допуска. Было понимание, что, если ситуация поменяется, могут отреагировать по-другому. Так и получилось, слава богу, к таким людям, как паралимпийцы, отношение правильное.

Еще, я так понимаю, что с флагом и гимном будут выступать. Что касается МОК, то думаю, что они должны посмотреть, как делают их коллеги, как относятся к спортсменам.

Это очень хорошо для наших паралимпийцев. Были моменты, когда их вообще никуда не допускали. Это было очень грустно. Прям радостно за них, хороший пример», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .