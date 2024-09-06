Онлайн-трансляция Ярославского полумарафона 2024. Подключайтесь в субботу и воскресенье 7 и 8 сентября

В эти выходные нас ждет сразу несколько забегов в разных городах: марафон в Нижнем Новгороде, Альметьевский полумарафон, трейл на Розе Хутор и в Карелии, ночной забег в Екатеринбурге, полумарафоны в Перми, Волгограде и Томске... Ну а Спортс'' отправляется в Ярославль – здесь в одиннадцатый раз пройдет Ярославский полумарафон от серии «Бегом по Золотому кольцу».

Забег пройдет в воскресенье 8 сентября, но рассказывать обо всем подробно мы начинаем уже сегодня. В субботу посмотрим ЭКСПО, стартовые пакеты, посетим беговую экскурсию и тренировку с Владимиром Никитиным, послушаем лекции и познакомимся с элитными атлетами. В воскресенье в 8:20 утра нас ждет чемпионат России по полумарафону – будем следить за ходом событий, а потом пробежимся вместе с любителями.

Всего в воскресенье будет четыре дистанции для взрослых – 3, 5, 10 и 21,1 км; две дистанции для детей – 300 и 600 м. Полную программу забега можно посмотреть в нашей статье-гиде .

Освещать забег для вас будут Юля Пухкал и Артур Бурцев , который в прошлом году выиграл Ярославский полумарафон, а до этого не раз бегал его в рамках ЧР.