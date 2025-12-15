  • Спортс
Анастасия Семенова: «Борьба на международном уровне очень жесткая. В дивизионе В вообще нет уважения к соперникам – прилетало и по лицу, и толкали, и пинали»

Конькобежка Семенова о Кубке мира: для меня это нереальный опыт.

Российская конькобежка Анастасия Семенова поделилась впечатлениями от участия в Кубке мира.

Семенова отобралась на Олимпиаду-2026 в масс-старте.

– Прочувствовали все особенности масс‑старта на международном уровне?

– Да. Как и ожидалось, это была другая борьба. Но тут еще нужно разграничивать, чего ты от этого масс‑старта на данный момент хочешь. В моем случае нужно было собирать очки без рисков. Я делала упор на промежутки, без падений и без рисков. Изначально, когда рассматривали такие ситуации, это казалось единственным вариантом, потому что ни один этап Кубка мира нельзя было пропускать.

Борьба на международном уровне очень жесткая. Не скажу, что она грязная, но бескомпромиссная точно. Я еще начинала с дивизиона В. Там вообще нет никакого уважения к соперникам – прилетало и по лицу, и толкали, и пинали. Но это здесь абсолютно нормально. Поначалу шок, потому что на российском уровне у нас практически бесконтактный масс‑старт, «извини» чуть ли не на самом масс‑старте друг другу говорим. А тут нужно было проявлять стойкость характера.

– Как это по ощущениям – бежать два масс‑старта в день?

– Я бежала по два в Хамаре и в Калгари. Это действительно очень сложно. Можно посмотреть график каждого спортсмена и увидеть, что ты отработал на одной дистанции и «пятак», и «трояк», и «полуторку». В Калгари было очень тяжело – первый раз, не было понимания, что вообще делать в группе А. К тому же очень сильно поменялись правила и мы, к сожалению, не до конца вникали в их суть. И даже сейчас узнавали на практике что‑то новое. Без опыта бега, тем более, это тяжело.

В Хамаре были секунды одинаковые, но в Калгари масс‑старт был быстрее. А в Херенвене прошел на скорости мужского. Тут не угадаешь, как и кто поедет. Всегда должен быть готовым ко всему.

– Как вам опыт бега при полных трибунах?

– Я всегда очень спокойно относилась к зрителям, они создают атмосферу соревнований. Но в группе А в Хамаре людей сидело столько же, сколько в Херенвене. После Херенвена вообще сравнивать с чем‑то очень сложно. Но в США хорошо подготовились. В Калгари было не очень много народу, но основная часть трибун была заполнена. А вот в Хамаре – думаю, в Челябинске на Спартакиаде сильнейших было больше людей.

– Сложно было бежать сразу высотные этапы Кубка? Без такого опыта?

– Мы приехали заранее и акклиматизация прошла через неделю, под старт. Так что это было правильное решение. Мы ходили на специальную встречу спортсменов и могу сказать, что многие высказывались в пользу того, чтобы Солт‑Лейк лучше бы не был первым. Можно было бы этими этапами закончить сезон.

Но для меня все это нереальный опыт. Я побывала на самых быстрых катках мира и очень повезло с этим. И очень порадовало, что у нас была очень дружелюбная атмосфера, мы друг друга поддерживали и помогали. Приятно было находиться в такой атмосфере, – сказала Семенова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
