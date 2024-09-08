Результаты Ярославского полумарафона «Золотое кольцо». Чемпионами России стали Александр Ольков и Светлана Симакова, среди призеров на 10 км – Юрий Чечун
8 сентября в Ярославле прошел полумарафон «Золотое кольцо». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники соревновались на дистанциях 10 км, 5 км и 3 км. В рамках забега состоялся чемпионат России по полумарафону.
Старт дистанций проходил в парке «Стрелка», участники бежали по парку «Подзеленье» и мимо главных достопримечательностей: Казанской часовни, Успенского собора, Ильинско-Тихоновской церкви, Демидовского сада.
Чемпионами России по полумарафону стали Александр Ольков (призер чемпионата России по кроссу) и Светлана Симакова (МСМК, призерка ЧР по бегу на 5000 м, 10 000 м, 21,1 км).
Результаты победителей и призеров:
Чемпионат России, 21,1 км, мужчины
Александр Ольков – 1:04:58
Виктор Гуржий – 1:05:01
Артем Попов – 1:05:23
Чемпионат России, 21,1 км, женщины
Светлана Симакова – 1:14:05
Наталья Леонтьева – 1:14:24
Галина Камалетдинова – 1:14:59
10 км, мужчины
Герман Жаров – 32:00
Юрий Чечун – 32:05
Сергей Егоркин – 32:10
10 км, женщины
Надежда Сизова – 37:23
Дина Пахтусова – 37:50
Татьяна Михалевская – 38:03
Новость будет дополняться. Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Видеотрансляция ЧР по полумарафону доступна в социальной сети ВКонтакте, а текстовую трансляция от Спортса’’ можно почитать по этой ссылке.
Ярославский полумарафон 2024. Главное о старте: трасса и дистанции, стоимость участия, получение стартовых пакетов
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