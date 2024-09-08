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  • Результаты Ярославского полумарафона «Золотое кольцо». Чемпионами России стали Александр Ольков и Светлана Симакова, среди призеров на 10 км – Юрий Чечун
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Результаты Ярославского полумарафона «Золотое кольцо». Чемпионами России стали Александр Ольков и Светлана Симакова, среди призеров на 10 км – Юрий Чечун

8 сентября в Ярославле прошел полумарафон «Золотое кольцо». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники соревновались на дистанциях 10 км, 5 км и 3 км. В рамках забега состоялся чемпионат России по полумарафону.

Старт дистанций проходил в парке «Стрелка», участники бежали по парку «Подзеленье» и мимо главных достопримечательностей: Казанской часовни, Успенского собора, Ильинско-Тихоновской церкви, Демидовского сада.

Чемпионами России по полумарафону стали Александр Ольков (призер чемпионата России по кроссу) и Светлана Симакова (МСМК, призерка ЧР по бегу на 5000 м, 10 000 м, 21,1 км).

Результаты победителей и призеров:

Чемпионат России, 21,1 км, мужчины

  1. Александр Ольков – 1:04:58

  2. Виктор Гуржий – 1:05:01

  3. Артем Попов – 1:05:23

Чемпионат России, 21,1 км, женщины

  1. Светлана Симакова – 1:14:05

  2. Наталья Леонтьева – 1:14:24

  3. Галина Камалетдинова – 1:14:59

10 км, мужчины

  1. Герман Жаров – 32:00

  2. Юрий Чечун – 32:05

  3. Сергей Егоркин – 32:10

10 км, женщины

  1. Надежда Сизова – 37:23

  2. Дина Пахтусова – 37:50

  3. Татьяна Михалевская – 38:03

Новость будет дополняться. Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Видеотрансляция ЧР по полумарафону доступна в социальной сети ВКонтакте, а текстовую трансляция от Спортса’’ можно почитать по этой ссылке.

Ярославский полумарафон 2024. Главное о старте: трасса и дистанции, стоимость участия, получение стартовых пакетов

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Полумарафон
любительский спорт
Наталья Леонтьева
Юрий Чечун
Бег
Забег
Календарь стартов
Светлана Симакова
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